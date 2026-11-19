Durante un encuentro con la prensa, Paulina fue cuestionada sobre la posibilidad de que su papá decida regresar definitivamente al país. Aunque reconoció que nunca le ha preguntado directamente sobre sus planes, adelantó que aprovechará la próxima oportunidad que tenga de verlo para hablar del tema.

“No lo sé, nunca le he hecho esa pregunta, voy a preguntarle ahora que lo vea, pero yo creo que a él le encantaría, la verdad es que ama México, extraña a toda su gente, su comida, etc., y así, la verdad sí”, comentó.

La hija del expresidente también fue cuestionada sobre las muestras de cariño que algunos mexicanos le han expresado a su padre en redes sociales, donde incluso hay personas que aseguran extrañarlo y le piden que vuelva.

Al respecto, Paulina confirmó que suele compartirle ese tipo de mensajes y videos, por lo que está enterada de las reacciones que genera su papá entre algunos sectores del público.

“Siempre, siempre, igual se los reenvío y espero que algún día pueda, si él quiere, se puede venir a vivir a México, la verdad. Y creo que sería muy feliz acá también”, expresó.

Enrique Peña Nieto dejó la Presidencia de México el 1 de diciembre de 2018, cuando entregó el poder a Andrés Manuel López Obrador. Aunque inicialmente había manifestado su intención de continuar viviendo en territorio mexicano, meses después comenzó a circular información sobre su residencia en España.

En febrero de 2019, el propio exmandatario negó que tuviera planes de mudarse a Madrid y aseguró que su familia y él seguían viviendo en México. Sin embargo, posteriormente estableció su residencia en España y obtuvo un permiso especial para vivir en ese país, donde adquirió una propiedad en Madrid en 2020.

Fue hasta abril de 2024 cuando explicó con mayor detalle las razones de su decisión. En el libro 'Confesiones desde el exilio: EPN', escrito por el periodista Mario Maldonado, Peña Nieto señaló que optó por mantenerse alejado de México para no interferir en el gobierno de su sucesor y respetar la transición política. También reconoció que tenía interés en regresar, aunque no había decidido si lo haría de manera permanente.