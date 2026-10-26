Enrique de la Madrid: De la búsqueda de la presidencia a conductor de ‘¿Quién quiere ser millonario?’

Enrique de la Madrid conduce Quién quiere ser millonario

Aunque su trayectoria ha estado marcada por el servicio público, la iniciativa privada y el análisis de la actualidad mexicana, De la Madrid ya tenía experiencia frente a las cámaras en Ahora: Futuro México y el mundo, transmitido por ADN40, y con su podcast En blanco y negro, en el que conversa con invitados sobre temas políticos, económicos y sociales. Sin embargo, el programa de concursos representa una incursión distinta: aquí, en lugar de analizar el rumbo del país, acompaña a los participantes mientras responden preguntas de cultura general para intentar ganar dinero y cumplir sus objetivos.

“Voy a tener el privilegio de ser el conductor”, dijo al anunciar el proyecto en sus redes sociales. Sobre el sentido del programa, explicó: “No son solamente preguntas y respuestas, sino más bien son historias, son sueños, son sueños de personas que quieren cambiar sus vidas”.

La nueva edición cuenta con 15 preguntas de opción múltiple, cuya dificultad aumenta conforme avanzan los participantes. También contempla la participación de padrinos y madrinas que pueden ayudarlos a resolver algunas de las preguntas más complicadas. El formato es una colaboración entre TV Azteca y Sony Pictures Television.

¿Quién es Enrique de la Madrid?

Enrique Octavio de la Madrid Cordero tiene 64 años y es hijo de Miguel de la Madrid Hurtado, presidente de México entre 1982 y 1988, y de Paloma Cordero, quien tuvo un papel público como presidenta del Consejo Ciudadano Consultivo del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).

Es el tercero de los cinco hijos del matrimonio y el único que desarrolló una trayectoria política propia. Estudió Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y cursó una maestría en Administración Pública en la Universidad de Harvard, una formación que le abrió oportunidades en instituciones financieras, empresas y dependencias gubernamentales.

Antes de llegar a uno de los cargos más visibles de su carrera, trabajó en el sector financiero y ocupó puestos en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Entre 2000 y 2003 fue diputado federal; posteriormente dirigió Financiera Rural, durante el gobierno de Felipe Calderón, y el Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext), ya en la administración de Enrique Peña Nieto.

En agosto de 2015 asumió la Secretaría de Turismo, responsabilidad que mantuvo hasta el final del sexenio, en 2018. Su trayectoria también incluye trabajo en el sector privado, como director de Relaciones Institucionales y Comunicación Corporativa de HSBC para México y América Latina, así como actividades académicas y de investigación relacionadas con el desarrollo de las ciudades.

En 2015 publicó México en la generación del desarrollo, un libro en el que abordó las posibilidades económicas del país. Con el tiempo, su actividad pública se extendió a los espacios de opinión, la docencia y los medios de comunicación.

Su papel en la política: del PRI a la aspiración presidencial

Durante más de cuatro décadas, Enrique de la Madrid estuvo vinculado al Partido Revolucionario Institucional (PRI), organización política con la que su padre llegó a la Presidencia. En 2023 buscó convertirse en candidato presidencial del Frente Amplio por México, la alianza opositora integrada entonces por el PRI, el PAN y el PRD.

Aunque no consiguió la candidatura para las elecciones de 2024, el proceso lo colocó entre los perfiles que buscaban representar a la oposición frente a Morena. La candidatura finalmente quedó en manos de Xóchitl Gálvez, quien compitió contra Claudia Sheinbaum, entonces candidata de la coalición encabezada por Morena.