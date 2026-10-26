Enrique de la Madrid compaginará los análisis políticos con la conducción. El exsecretario de Turismo y aspirante presidencial conduce ahora la versión mexicana de ¿Quién quiere ser millonario?, el concurso que regresó a la televisión nacional el 27 de septiembre por Azteca Uno.
Enrique de la Madrid: De la búsqueda de la presidencia a conductor de ‘¿Quién quiere ser millonario?’
Enrique de la Madrid conduce Quién quiere ser millonario
Aunque su trayectoria ha estado marcada por el servicio público, la iniciativa privada y el análisis de la actualidad mexicana, De la Madrid ya tenía experiencia frente a las cámaras en Ahora: Futuro México y el mundo, transmitido por ADN40, y con su podcast En blanco y negro, en el que conversa con invitados sobre temas políticos, económicos y sociales. Sin embargo, el programa de concursos representa una incursión distinta: aquí, en lugar de analizar el rumbo del país, acompaña a los participantes mientras responden preguntas de cultura general para intentar ganar dinero y cumplir sus objetivos.
“Voy a tener el privilegio de ser el conductor”, dijo al anunciar el proyecto en sus redes sociales. Sobre el sentido del programa, explicó: “No son solamente preguntas y respuestas, sino más bien son historias, son sueños, son sueños de personas que quieren cambiar sus vidas”.
La nueva edición cuenta con 15 preguntas de opción múltiple, cuya dificultad aumenta conforme avanzan los participantes. También contempla la participación de padrinos y madrinas que pueden ayudarlos a resolver algunas de las preguntas más complicadas. El formato es una colaboración entre TV Azteca y Sony Pictures Television.
¿Quién es Enrique de la Madrid?
Enrique Octavio de la Madrid Cordero tiene 64 años y es hijo de Miguel de la Madrid Hurtado, presidente de México entre 1982 y 1988, y de Paloma Cordero, quien tuvo un papel público como presidenta del Consejo Ciudadano Consultivo del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).
Es el tercero de los cinco hijos del matrimonio y el único que desarrolló una trayectoria política propia. Estudió Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y cursó una maestría en Administración Pública en la Universidad de Harvard, una formación que le abrió oportunidades en instituciones financieras, empresas y dependencias gubernamentales.
Antes de llegar a uno de los cargos más visibles de su carrera, trabajó en el sector financiero y ocupó puestos en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Entre 2000 y 2003 fue diputado federal; posteriormente dirigió Financiera Rural, durante el gobierno de Felipe Calderón, y el Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext), ya en la administración de Enrique Peña Nieto.
En agosto de 2015 asumió la Secretaría de Turismo, responsabilidad que mantuvo hasta el final del sexenio, en 2018. Su trayectoria también incluye trabajo en el sector privado, como director de Relaciones Institucionales y Comunicación Corporativa de HSBC para México y América Latina, así como actividades académicas y de investigación relacionadas con el desarrollo de las ciudades.
En 2015 publicó México en la generación del desarrollo, un libro en el que abordó las posibilidades económicas del país. Con el tiempo, su actividad pública se extendió a los espacios de opinión, la docencia y los medios de comunicación.
Su papel en la política: del PRI a la aspiración presidencial
Durante más de cuatro décadas, Enrique de la Madrid estuvo vinculado al Partido Revolucionario Institucional (PRI), organización política con la que su padre llegó a la Presidencia. En 2023 buscó convertirse en candidato presidencial del Frente Amplio por México, la alianza opositora integrada entonces por el PRI, el PAN y el PRD.
Aunque no consiguió la candidatura para las elecciones de 2024, el proceso lo colocó entre los perfiles que buscaban representar a la oposición frente a Morena. La candidatura finalmente quedó en manos de Xóchitl Gálvez, quien compitió contra Claudia Sheinbaum, entonces candidata de la coalición encabezada por Morena.
En diciembre de 2024, De la Madrid anunció que dejaba el PRI después de 43 años de militancia. La decisión llegó en un momento de cambios dentro de la oposición y después de los resultados electorales de ese año. En su explicación pública, dejó claro que su salida del partido no significaba abandonar la discusión política.
“Debo cambiar de espacio porque muchas veces no te oyen si lo dices desde el mismo lugar”, dijo en una entrevista con Joaquín López-Dóriga. También sostuvo: “Termina mi ciclo en el PRI. Si quiero seguir influyendo, contribuir al diálogo constructivo y eliminar la polarización que tanto daño nos hace en México y el mundo, debo cambiar de espacio”.
Desde entonces, ha mantenido presencia en medios y espacios de análisis, aunque sin ocupar un cargo público ni militar en el PRI. Su llegada a ¿Quién quiere ser millonario? amplía esa presencia a un formato de entretenimiento, en un momento en el que su trabajo frente a las cámaras ya no está centrado exclusivamente en la política.
Enrique de la Madrid y su vida familiar con Isabel Prieto
En el terreno personal, Enrique de la Madrid está casado con Isabel Prieto desde el 22 de julio de 1990. La pareja celebró sus 33 años de matrimonio en 2023, cuando él compartió en redes sociales un mensaje dedicado a su esposa: “Hoy son ya 33 años caminando juntos de la mano. ¡Gracias Isabel por todo y tanto!”.
Isabel estudió Economía en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y cursó una maestría en Administración Pública en la Universidad de Harvard. También desarrolló una carrera profesional en el sector de las telecomunicaciones, donde fue directora corporativa de la Red Compartida Altán.
El matrimonio tiene cuatro hijos: Luis Javier, Pablo, María e Isabel. Aunque De la Madrid ha mantenido parte de su vida familiar fuera del foco público, su esposa lo acompañó durante su aspiración presidencial en 2023 y ambos han compartido en ocasiones fotografías y mensajes de sus aniversarios.