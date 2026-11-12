Christian Nodal se vuelve viral por un video de su infancia cantando éxito de Michael Jackson

Video: Nodal cantando de niño éxito de Michael Jackson

Junto al video, Nodal compartió un mensaje que confirma que los sueños se hacen realidad: “Los recuerdos son el verdadero tesoro. ¡Lo hermoso que es soñar! Jajaja.

Asimismo, el esposo de Ángela Aguilar reconoció a su tío Iván, quien lo acercó a la música y grabó ese gran recuerdo. "Créditos: a mi tío Iván, por enseñarme a cantar, a soñar con ser artista y grabar esta joyita❤️", añadió.



Hasta ahora, no se conoce la edad exacta que el intérprete tenía en el video; sin embargo, es sabido que empezó a crear música a los cuatro años.