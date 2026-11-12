Christian Nodal se vuelve viral por un video de su infancia cantando éxito de Michael Jackson

La trayectoria de Christian Nodal
Nodal nació el 11 de enero de 1999 en Caborca, Sonora. Creció en una familia de músicos. Sus padres son Silvia Cristina Nodal y Jaime González. Desde pequeño participó en concursos y aprendió a tocar piano y guitarra por su cuenta. A los 17 años firmó con Universal Music Latin y en 2016-2017 lanzó Adiós Amor, el sencillo que lo catapultó.
Entre sus principales éxitos están “Adiós Amor”, “Probablemente”, “No te contaron mal”, “Ya no somos ni seremos”, “De los besos que te di” y “Botella tras botella” (con Gera MX). Ha ganado varios Premios Grammy Latinos y premios Billboard por su trabajo en la música regional mexicana, donde popularizó el estilo mariacheño. En 2024 se casó con Ángela Aguilar.
La publicación generó comentarios de fans y figuras del espectáculo. En ellos, destacaron el talento que Nodal ya mostraba de niño y la influencia familiar en su carrera.