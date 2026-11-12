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Espectáculos

Christian Nodal se vuelve viral por un video de su infancia cantando éxito de Michael Jackson

El cantante Christian Nodal reveló un video de su infancia que confirma el gran talento que posee desde niño.
jue 12 noviembre 2026 01:04 PM
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Christian Nodal (Getty Images)

Christian Nodal compartió en su cuenta de Instagram un video inédito de su infancia. En la grabación aparece cantando “Ben”, éxito de que Michael Jackson interpretó con The Jackson 5.

El video recibió ciento de elogios de sus fans, quienes reconocieron su talento innato.

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Video: Nodal cantando de niño éxito de Michael Jackson

Junto al video, Nodal compartió un mensaje que confirma que los sueños se hacen realidad: “Los recuerdos son el verdadero tesoro. ¡Lo hermoso que es soñar! Jajaja.

Asimismo, el esposo de Ángela Aguilar reconoció a su tío Iván, quien lo acercó a la música y grabó ese gran recuerdo. "Créditos: a mi tío Iván, por enseñarme a cantar, a soñar con ser artista y grabar esta joyita❤️", añadió.

Hasta ahora, no se conoce la edad exacta que el intérprete tenía en el video; sin embargo, es sabido que empezó a crear música a los cuatro años.

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La trayectoria de Christian Nodal

Nodal nació el 11 de enero de 1999 en Caborca, Sonora. Creció en una familia de músicos. Sus padres son Silvia Cristina Nodal y Jaime González. Desde pequeño participó en concursos y aprendió a tocar piano y guitarra por su cuenta. A los 17 años firmó con Universal Music Latin y en 2016-2017 lanzó Adiós Amor, el sencillo que lo catapultó.

Entre sus principales éxitos están “Adiós Amor”, “Probablemente”, “No te contaron mal”, “Ya no somos ni seremos”, “De los besos que te di” y “Botella tras botella” (con Gera MX). Ha ganado varios Premios Grammy Latinos y premios Billboard por su trabajo en la música regional mexicana, donde popularizó el estilo mariacheño. En 2024 se casó con Ángela Aguilar.

La publicación generó comentarios de fans y figuras del espectáculo. En ellos, destacaron el talento que Nodal ya mostraba de niño y la influencia familiar en su carrera.

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Christian Nodal

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