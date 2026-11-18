Jay-Z podría reunir a dos grandes figuras de la música en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 2027. Alicia Keys y John Legend suenan como posibles invitados especiales del rapero, quien encabezará el show de la edición LXI, programada para el 14 de febrero en el SoFi Stadium de Inglewood, California.
Jay-Z prepara un medio tiempo de lujo: Alicia Keys y John Legend estarían entre sus invitados
Jay-Z tendría a Alicia Keys y John Legend como invitados en el Super Bowl
De acuerdo con un reporte publicado por Page Six, Alicia Keys ya habría platicado con Jay-Z sobre la posibilidad de acompañarlo en el escenario. John Legend también estaría entre los nombres considerados para la presentación, aunque hasta ahora no hay una confirmación oficial sobre la participación de ninguno de los dos.
La posible reunión tiene sentido por la relación profesional que los tres mantienen con Roc Nation, la compañía fundada por el rapero que también está a cargo de la producción del espectáculo de medio tiempo.
La participación de Alicia tendría un significado especial ya que la cantante, originaria del barrio de Hell's Kitchen, en Nueva York, colaboró con Jay-Z en el tema Empire State of Mind, una canción que se convirtió en un himno dedicado a la ciudad.
Por su parte, John Legend ya compartió escenario con el rapero recientemente. El mes pasado se unió a Jay-Z para interpretar God Did durante el concierto que marcó el cierre de su gira de aniversario Jay-Z 30, realizado en el SoFi Stadium en octubre.
Alicia Keys y John Legend podrían no ser los únicos invitados. Si Jay-Z toma como referencia los conciertos de su gira de aniversario, el espectáculo podría reunir a varias figuras con las que ha compartido momentos importantes de su carrera. Durante distintas presentaciones de esa gira aparecieron artistas como Rihanna, Usher, Pharrell Williams, Swizz Beatz, Nas y Beyoncé. Incluso Blue Ivy, hija de Beyoncé y Jay-Z, participó en algunas de esas presentaciones.
Jay-Z encabezará el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 2027
Después de varias semanas de rumores, se confirmó que Jay-Z será el artista principal del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LXI de Apple Music, que se celebrará el 14 de febrero de 2027.
El anuncio se hizo durante el partido de Monday Night Football entre los Dallas Cowboys y los Philadelphia Eagles el lunes 26 de octubre de 2026. En las pantallas apareció el mensaje “Se ha revelado el secreto”, acompañado por su canción Public Service Announcement.
Para el rapero, esta presentación representa un momento importante después de tres décadas de carrera: “Desde Reasonable Doubt hasta estar en el escenario del intermedio de la Super Bowl, esto ha sido todo un viaje”, dijo Jay-Z en un comunicado.
“Treinta años de música, trabajo y cultura en el escenario más grande del mundo. Esta trayectoria sigue siendo un sueño hecho realidad”, agregó.