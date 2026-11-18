Jay-Z tendría a Alicia Keys y John Legend como invitados en el Super Bowl

De acuerdo con un reporte publicado por Page Six, Alicia Keys ya habría platicado con Jay-Z sobre la posibilidad de acompañarlo en el escenario. John Legend también estaría entre los nombres considerados para la presentación, aunque hasta ahora no hay una confirmación oficial sobre la participación de ninguno de los dos.

La posible reunión tiene sentido por la relación profesional que los tres mantienen con Roc Nation, la compañía fundada por el rapero que también está a cargo de la producción del espectáculo de medio tiempo.



Jay-Z y Alicia Keys (Getty Images)

La participación de Alicia tendría un significado especial ya que la cantante, originaria del barrio de Hell's Kitchen, en Nueva York, colaboró con Jay-Z en el tema Empire State of Mind, una canción que se convirtió en un himno dedicado a la ciudad.

Por su parte, John Legend ya compartió escenario con el rapero recientemente. El mes pasado se unió a Jay-Z para interpretar God Did durante el concierto que marcó el cierre de su gira de aniversario Jay-Z 30, realizado en el SoFi Stadium en octubre.

Alicia Keys y John Legend podrían no ser los únicos invitados. Si Jay-Z toma como referencia los conciertos de su gira de aniversario, el espectáculo podría reunir a varias figuras con las que ha compartido momentos importantes de su carrera. Durante distintas presentaciones de esa gira aparecieron artistas como Rihanna, Usher, Pharrell Williams, Swizz Beatz, Nas y Beyoncé. Incluso Blue Ivy, hija de Beyoncé y Jay-Z, participó en algunas de esas presentaciones.