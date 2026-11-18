Aldo Rendón será operado en 2027

En un reciente encuentro con la prensa, el también creador de contenido aseguró que se encuentra mejor y que su apariencia física ha cambiado desde que comenzó a atender sus padecimientos. “Estoy bien. ¿No me ven mejor? Ya no estoy tan amarilla, ya no parezco Simpson”, comentó al ser cuestionado sobre su estado.

Sin embargo, explicó que todavía tiene varios asuntos médicos por resolver, entre ellos los estudios de la tiroides y la cirugía que tiene prevista para 2027. “Se me juntó todo, desde que tuvieron que sacarme, porque lo más me tienen que hacer una biopsia, me van a quitar unos nódulos que traigo ahí en la tiroides, más el hígado, el vaso, más la gota”, relató.

Rendón también recordó que la preocupación por su salud fue uno de los motivos por los que ya no pudo continuar dentro de La Casa de los Famosos México 2026. Durante su participación comenzó a sentirse mal y, tras una valoración médica, tuvo que abandonar el reality el 1 de septiembre, después de cinco semanas de competencia.