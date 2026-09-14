Aldo Rendón revela la verdad sobre su salida de La Casa de los Famosos

¿Qué le pasó a Aldo Rendón dentro de La Casa de los Famosos?

Una de las principales especulaciones apuntaba a que la producción habría decidido sacarlo del programa. Ahora, Rendón decidió ponerle nombre a lo sucedido y aclaró que su salida sí estuvo relacionada con su estado de salud.

El famoso stylist dejó la casa para continuar con atención médica fuera del encierro y, días después, también compartió nuevos detalles sobre el problema que enfrenta. Según explicó, tiene inflamados el hígado y el bazo y necesita continuar con estudios y tratamiento.

La forma inesperada en la que abandonó el programa dio pie a diferentes versiones en redes sociales. Sin embargo, posteriormente el stylist respondió a los rumores y dejó claro que su salida estuvo relacionada con su estado de salud.

Ahora, el estilista compartió un video a través de YouTube, en el que habló sobre lo ocurrido, además de que dio una actualización sobre su estado de salud.

"En la casa me empecé a ver amarillento, todo el mundo me empezó a preguntar: '¿Por qué tienes los ojos amarillos?' y cuando me lo empezaron a decir dije: 'Ya valió'", contó.

"Cuando se toma la decisión de que me saquen es porque llevaba dos semanas jodido, y yo, imagínense la angustia que traía", aseguró.

"De repente la doctora dice: 'Esta persona necesita hacerse estudios, ya no puede esperar'; a eso súmale que tiene el bazo y el hígado muy crecido. Me sacaron por enfermo, se llegó a un común acuerdo y ya", agregó.