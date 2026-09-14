La salida de Aldo Rendón de La Casa de los Famoso s tomó por sorpresa a los seguidores del reality. El stylist abandonó la competencia el pasado 1 de septiembre, sin haber sido nominado, y durante los días posteriores comenzaron a circular distintas versiones sobre lo que realmente había ocurrido.
Aldo Rendón revela la verdad sobre su salida de La Casa de los Famosos
¿Qué le pasó a Aldo Rendón dentro de La Casa de los Famosos?
Una de las principales especulaciones apuntaba a que la producción habría decidido sacarlo del programa. Ahora, Rendón decidió ponerle nombre a lo sucedido y aclaró que su salida sí estuvo relacionada con su estado de salud.
El famoso stylist dejó la casa para continuar con atención médica fuera del encierro y, días después, también compartió nuevos detalles sobre el problema que enfrenta. Según explicó, tiene inflamados el hígado y el bazo y necesita continuar con estudios y tratamiento.
La forma inesperada en la que abandonó el programa dio pie a diferentes versiones en redes sociales. Sin embargo, posteriormente el stylist respondió a los rumores y dejó claro que su salida estuvo relacionada con su estado de salud.
Ahora, el estilista compartió un video a través de YouTube, en el que habló sobre lo ocurrido, además de que dio una actualización sobre su estado de salud.
"En la casa me empecé a ver amarillento, todo el mundo me empezó a preguntar: '¿Por qué tienes los ojos amarillos?' y cuando me lo empezaron a decir dije: 'Ya valió'", contó.
"Cuando se toma la decisión de que me saquen es porque llevaba dos semanas jodido, y yo, imagínense la angustia que traía", aseguró.
"De repente la doctora dice: 'Esta persona necesita hacerse estudios, ya no puede esperar'; a eso súmale que tiene el bazo y el hígado muy crecido. Me sacaron por enfermo, se llegó a un común acuerdo y ya", agregó.
Aldo Rendón revela qué problema de salud enfrenta
Aunque inicialmente prefirió mantener en privado el diagnóstico, días después Aldo Rendón dio más información sobre lo que lo llevó a abandonar el programa.
El stylist explicó que tiene el hígado y el bazo muy inflamados, una condición que requiere seguimiento médico y que también complicó el tratamiento de otros problemas de salud que ya enfrentaba. Por ello, continuar dentro de un reality con las exigencias y condiciones de aislamiento no era lo más conveniente para él.
La decisión de salir de la competencia le permitió comenzar el proceso de estudios y tratamiento necesario fuera de la casa. Hasta ahora, Rendón ha mantenido algunos detalles de su diagnóstico en privado, por lo que no se han dado a conocer todos los pormenores de su estado.
Su caso también generó conversación porque su salida ocurrió apenas unos días después de que comenzara a destacar dentro de la temporada y en un momento en que su participación todavía podía dar mucho de qué hablar.