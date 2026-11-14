¿Bueno para nada? Jude Bellingham confiesa que no sabe cocinar ni manejar; así es su vida más allá del futbol

Jude Bellingham acepta que su talento para el futbol no se refleja en su vida cotidiana

En la entrevista con British Vogue, Jude Bellingham dejo ver la diferencia que existe entre su experiencia dentro del futbol y su desenvolvimiento en la vida personal.

"Me siento maduro en un contexto futbolístico porque he jugado cerca de 400 partidos, pero en el contexto de la vida no me siento tan maduro ahora, para ser sincero", comentó.

Jude Bellingham confiesa que no sabe cocinar ni manejar (Shaun Botterill/Getty Images)

El inglés explicó que su vida profesional ocupa prácticamente todo su tiempo y que, entre los entrenamientos, los compromisos con su equipo, los viajes y los periodos de recuperación física, las actividades extracancha suelen quedar en segundo plano.

"Trabajo duro todos los días y durante todo el día, y luego, cuando llego a casa, probablemente he descuidado aprender algunas de las cosas más básicas", reconoció.

Por esta razón, el futbolista también dijo que cuenta con ayuda para cocinar, limpiar y atender otras necesidades domésticas. Su mamá, Denise, sus amigos y las personas que trabajan en su entorno forman parte de esa red de apoyo.

Jude Bellingham confiesa que no sabe cocinar ni manejar

Para Bellingham, aprender esas habilidades tendrá que esperar. "Pero habrá un momento y un lugar para eso, estoy seguro", aseguró.