Jorge D’Alessio defiende su nuevo romance y confirma que su novia, Daniela Arjona, ya convive con sus hijos

Jorge D’Alessio confirma que está feliz con Daniela Arjona

Después de presentar públicamente a Daniela Arjona como su nueva pareja, Jorge D’Alessio habló sobre esta relación y aseguró que atraviesa por una etapa de mucha felicidad. Aunque el cantante ha compartido algunos detalles de su romance, también dejó claro que no tiene prisa por avanzar y que sus hijos tienen un papel importante en este proceso.

Durante un encuentro con reporteros, el integrante de Matute había explicado que serían sus hijos quienes decidan el momento adecuado para conocer formalmente a Daniela: “Cuando ellos quieran. Ellos mandan. Ellos mandan. De hecho, ya me pidieron conocerla. Pero a ver, cuando ellos quieran. ‘Mis amores, cuando ustedes quieran’. Primero son mis hijos”, expresó.

En esa misma conversación, Jorge contó que su romance surgió de manera espontánea y que no estaba buscando enamorarse. Según explicó, lo especial de esta historia es que Daniela le hizo recuperar una sensación que creía distante.

“¿Sabes qué? Es que sucede de manera espontánea. A veces no es quien llega y te roba el corazón, sino más bien quien te hace sentir que lo tienes de vuelta. Y eso es bien bonito. Entonces de pronto, de alguna manera nada pasan las cosas, y lo estamos llevando muy tranquilo. Y lo que he compartido es lo que quiero compartir”, explicó.

El músico también reconoció que se encuentra disfrutando un momento positivo en su vida personal: “Muy bien. Pues estoy en un momento muy bonito, la verdad”, compartió.

Fiel a su sentido del humor, Jorge respondió con una frase cuando le señalaron que el amor es difícil de ocultar: “Ni el dinero, ni el amor, ni la celulitis”, dijo.