Jorge D’Alessio disfrutó de una escapada a Las Vegas con sus compañeros de Matute y sus hijos, pero el viaje también tuvo un significado especial en el plano sentimental. El cantante estuvo acompañado por Daniela Arjona, su novia, con quien asegura vivir una etapa de mucha felicidad.
Jorge D’Alessio defiende su nuevo romance y confirma que su novia, Daniela Arjona, ya convive con sus hijos
Jorge D’Alessio confirma que su novia, Daniela Arjona, ya convive con sus hijos
Durante los conciertos que Matute ofreció en Las Vegas, Jorge D’Alessio compartió tiempo con su hija Ana Pau, el novio de ella y Daniela Arjona. El cantante explicó que la convivencia entre ellos ha sido positiva y que se encuentra muy contento con la manera en que se desarrolla esta nueva etapa.
“Todo muy bien. Todo increíble, la verdad. Yo estoy muy feliz. A mí me tocó ahora compartir estos conciertos de aquí de Las Vegas con Dani, que es mi novia, y también viene mi hija con su novio y nos la estamos pasando increíble”, declaró el cantante frente a las cámara del programa Ventaneando.
Jorge también destacó que Daniela y sus hijos han logrado llevarse bien, algo que considera importante para su tranquilidad personal.
“Me encanta que convivan y se están llevando increíble y pues estoy muy feliz. Le doy gracias a Dios por tener mi corazón en el lugar correcto”, aseguró.
Jorge D’Alessio confirma que está feliz con Daniela Arjona
Después de presentar públicamente a Daniela Arjona como su nueva pareja, Jorge D’Alessio habló sobre esta relación y aseguró que atraviesa por una etapa de mucha felicidad. Aunque el cantante ha compartido algunos detalles de su romance, también dejó claro que no tiene prisa por avanzar y que sus hijos tienen un papel importante en este proceso.
Durante un encuentro con reporteros, el integrante de Matute había explicado que serían sus hijos quienes decidan el momento adecuado para conocer formalmente a Daniela: “Cuando ellos quieran. Ellos mandan. Ellos mandan. De hecho, ya me pidieron conocerla. Pero a ver, cuando ellos quieran. ‘Mis amores, cuando ustedes quieran’. Primero son mis hijos”, expresó.
En esa misma conversación, Jorge contó que su romance surgió de manera espontánea y que no estaba buscando enamorarse. Según explicó, lo especial de esta historia es que Daniela le hizo recuperar una sensación que creía distante.
“¿Sabes qué? Es que sucede de manera espontánea. A veces no es quien llega y te roba el corazón, sino más bien quien te hace sentir que lo tienes de vuelta. Y eso es bien bonito. Entonces de pronto, de alguna manera nada pasan las cosas, y lo estamos llevando muy tranquilo. Y lo que he compartido es lo que quiero compartir”, explicó.
El músico también reconoció que se encuentra disfrutando un momento positivo en su vida personal: “Muy bien. Pues estoy en un momento muy bonito, la verdad”, compartió.
Fiel a su sentido del humor, Jorge respondió con una frase cuando le señalaron que el amor es difícil de ocultar: “Ni el dinero, ni el amor, ni la celulitis”, dijo.