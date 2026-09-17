Marichelo Puente detalló por primera vez el final de su matrimonio con Jorge D’Alessio y los motivos que la llevaron a tomar la decisión de poner punto final a su relación. La conductora recordó algunos de los momentos más importantes de su vida sentimental y aseguró que, aunque el proceso fue doloroso, hoy siente satisfacción por el ejemplo que dejó a sus hijos.
Marichelo habla como nunca antes de su separación de Jorge D’Alessio: 'Dolió mucho porque no soporto la mentira'
Marichelo Puente reconoce que mentiras llevaron a su separación de Jorge D’Alessio
Durante una entrevista con Pati Chapoy, Marichelo recordó que su primera relación importante fue con el padre de su hija, Ana Paula, y aseguró que en aquel momento fue muy feliz: “Pues fue del papá de Ana Paula, de mi hija y tengo a esta princesa hermosa, fui muy feliz en su momento y el tiempo que duró”.
Al hablar sobre cuánto tiempo permaneció casada con el padre de su hija, explicó que la relación terminó cuando Ana Paula tenía apenas tres años. “Pues terminó cuando ella tenía tres añitos”.
Pati Chapoy quiso saber qué había ocurrido para que aquella relación llegara a su fin. Marichelo fue breve al explicar que simplemente no era el momento ni el lugar adecuado para esa relación, aunque destacó que sí era el momento de convertirse en madre de Ana Paula: “Pues pasó que no era el lugar. No era el lugar. Ni el momento, exacto. Pero sí era el momento para tener esta princesa que llegara a mi vida”.
Después de aquella separación, pasó un largo periodo antes de que Marichelo iniciara una relación sentimental con Jorge D’Alessio. La actriz explicó que ambos se conocían desde hacía muchos años y que antes de convertirse en pareja fueron amigos.
“Mucho, mucho, mucho. Es que realmente, yo a Jorge lo conocí hace muchos años, Jorge y yo fuimos amigos toda la vida. Entonces pasé de estar solo a en pareja cuando Pau tenía 7 años, es cuando Jorge y yo nos casamos”.
Sobre cómo surgió el romance entre ambos después de tantos años de amistad, Marichelo reconoció que no podría explicar con precisión en qué momento la relación cambió: “Ay, no te sé decir exactamente cómo. Él lo supo hacer muy bien”.
Sin embargo, la parte más difícil de la conversación llegó cuando Pati Chapoy le preguntó qué ocurrió al enterarse de las situaciones que finalmente llevaron al rompimiento de su matrimonio con Jorge D’Alessio. Marichelo dejó claro que no pretende revelar detalles que involucren directamente a sus hijos y aseguró que siempre ha procurado respetar la manera en que sucedieron las cosas.
“Siempre lo he dicho y yo soy muy respetuosa de las cosas como pasaron y creo que lo saben, sobre todo por mis hijos. Porque esto va a quedar grabado, me vi involucrada porque así fue, pero no son decisiones que yo haya tomado, por lo tanto, no me corresponde a mí hablarlas. Dolió, dolió mucho porque no me gusta la mentira, no la soporto, no puedo con eso ni con la traición. Y ahí es cuando yo decido, se acabó, que la pareja ya no existía, ya no había relación de pareja”.
Marichelo explicó que la decisión de terminar la relación no fue algo que tomara de manera repentina. Según contó, antes de la separación ella sentía que la relación de pareja había terminado y que incluso había vivido un proceso de duelo mientras continuaba junto a Jorge.
“Al momento, y lo tengo que decir y lo voy a decir contigo, cuando llega el momento de tomar la decisión es por cosas que yo me entero que yo no sabía que estaban pasando, que yo me enteré junto con ustedes, casi casi. Yo venía pasando un luto con el muerto al lado mucho tiempo. Ya no había pareja y yo a él ya le había llorado lo que tenía que llorarle. Entonces cuando me entero de cómo están las cosas realmente, de las mentiras y todo lo que hay alrededor, duele el enterarte de, ah, ¿no? A lo mejor y el ego o más que dolor de pareja, esa es una realidad y me duelen mis hijos”.
Uno de los momentos que Marichelo recuerda con mayor intensidad fue cuando tuvo que comunicarles a sus hijos que Jorge dejaría de vivir con ellos. La conductora explicó que tomó la decisión de ser ella misma quien les diera la noticia con la intención de protegerlos y evitar que se enteraran por terceros.
“Porque la primera decisión que yo tomé fue: la noticia se las doy yo. Y así lo hice. Entonces el ponerme los pantalones y enfrentarlos y decirles ‘Papá ya se va’ no fue fácil. Y decirles ‘Y se va por esto’”.
A pesar del dolor que representó poner fin a una relación que había durado años, Marichelo asegura que actualmente encuentra satisfacción en la manera en que enfrentó la situación. Para ella, uno de los mayores aprendizajes fue mostrarles a sus hijos que no deben permanecer en una relación cuando sienten que ya no existe amor ni valoración.
“Pero hoy tengo una gran satisfacción, Pati, y es el haberles dejado a mis hijos un ejemplo de no quedarte donde no te valoran. Porque amor ya no había, ya no existía”.