Rosalía declara su amor por México y por Paquita la del Barrio al ganar el Latin Grammy a Canción del Año

Rosalía fue la gran triunfadora de la entrega del Latin Grammy 2026 al cosechar seis gramófonos dorados, incluidos el de Álbum del Año y Canción del Año, por su disco LUX y el tema “La Perla”, que interpreta junto a Yahritza y su Esencia.
Y fue precisamente al aceptar este reconocimiento en el que la cantante española dejó ver la importante influencia que la música mexicana y, en especial, Paquita la del Barrio han tenido en su obra y, sobre todo, en la canción por la que fue reconocida.
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Rosalía, México y Paquita la del Barrio: la combinación detrás del éxito de "La Perla"
Al subir al escenario a recibir el Latin Grammy a Canción del Año, por “La Perla”, Rosalía dejó en claro que una saludable terquedad y confianza en sí misma han sido clave para convertirla en una de las artistas más importantes de la música en el mundo y también una de las más premiadas.
Además, que al aceptar este premio tenía en mente y en el corazón a México y a una de sus artistas más emblemáticas de los últimos tiempos, la fallecida Paquita la del Barrio.
“Gracias a México por la inspiración, por las rancheras, porque sin Paquita la del Barrio —como ya lo dije anteriormente— sin Paquita la del Barrio, ‘La Perla’ no existe”, señaló la cantante visiblemente emocionada.
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Rosalía y Yahritza y su Esencia reciben el Latin Grammy a Canción del Año
Irónicamente, Rosalía reconoció la colaboración que tuvo en este tema con el grupo Yahritza y su Esencia, cuyos integrantes son estadounidenses de ascendencia mexicana, pero protagonizaron una polémica luego de que sus declaraciones parecían dejar ver un menosprecio por la cultura —en especial la comida— mexicana.
“Yo me enamoré de tu voz y es un honor para mí haber grabado contigo”, puntualizó Rosalía al dirigirse a Yahritza Martínez, vocalista del grupo.
“Gracias también a todos los compañeros, a los músicos, a los compositores, a todos los que han formado parte de esta canción y gracias a los fans porque están ahí siempre, son los mejores”, añadió la intérprete.
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Rosalía gana seis Latin Grammys incluidos Álbum del Año y Canción del Año
Rosalía tuvo muchas razones para celebrar después de los Latin Grammy 2026, ya que salió de la ceremonia con seis gramófonos dorados de los siete a los que aspiraba.
La cantante española obtuvo los premios a Álbum del Año y Mejor Álbum de Música Alternativa, por LUX; Canción del Año y Mejor Canción Pop, por “La Perla”; y Mejor Video Musical en Formato Corto, por “Sauvignon Blanc”.
Su sexto reconocimiento correspondió a Mejor Ingeniería de Grabación para un Álbum, por LUX (Complete Works), premio que compartieron los profesionales responsables de la grabación, mezcla y masterización del disco. Con estos seis Latin Grammy, Rosalía se consolidó como la artista más premiada de la ceremonia.
Con “La Perla”, tema que interpreta junto a Yahritza y Su Esencia, Rosalía se impuso a otros nueve nominados en la categoría de Canción del Año de los Latin Grammy 2026, reconocimiento que premia a los compositores y la creación musical.
Entre sus contendientes figuraron Karol G y Marco Antonio Solís, con “Coleccionando Heridas”; Jorge Drexler, con “¿Cómo Se Ama?”; Silvana Estrada, con “Dime”; y Mon Laferte, con “Femme Fatale”.
También compitieron CA7RIEL & Paco Amoroso, junto a Sting, con “Hasta Jesús Tuvo Un Mal Día”; Juanes y Vivir Quintana, con “Humano”; Santana y Becky G, con “Mi Gran Amor”; Milo J, con “Solifican12”; y Zanna, con “Nilo”.
La victoria reconoció el trabajo de Noah Goldstein, David Rodríguez, Rosalía, Ryan Tedder y Dylan Wiggins, compositores de “La Perla”.