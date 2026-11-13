Rosalía declara su amor por México y por Paquita la del Barrio al ganar el Latin Grammy a Canción del Año

Rosalía, México y Paquita la del Barrio: la combinación detrás del éxito de "La Perla"

Al subir al escenario a recibir el Latin Grammy a Canción del Año, por “La Perla”, Rosalía dejó en claro que una saludable terquedad y confianza en sí misma han sido clave para convertirla en una de las artistas más importantes de la música en el mundo y también una de las más premiadas.

Además, que al aceptar este premio tenía en mente y en el corazón a México y a una de sus artistas más emblemáticas de los últimos tiempos, la fallecida Paquita la del Barrio.

“Gracias a México por la inspiración, por las rancheras, porque sin Paquita la del Barrio —como ya lo dije anteriormente— sin Paquita la del Barrio, ‘La Perla’ no existe”, señaló la cantante visiblemente emocionada.

