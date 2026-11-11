Tenemos dinastía Vale para rato: Angélica Masiel, hija de Angélica Vale, gana premio por su talento como actriz

La noticia fue compartida por su mamá, quien no ocultó el orgullo que siente por el logro de su hija. A través de Instagram, la protagonista de La fea más bella publicó un mensaje dedicado a la adolescente, de 14 años, quien además tuvo un papel protagónico en el montaje que presentó su escuela.

“No puedo estar más orgullosa de mi beba. Ayer ganó con su escuela de arte el primer lugar en la categoría de Musicales, siendo la protagonista del mismo”, escribió Angélica Vale.

La actriz también aprovechó para recordarle a su hija que confíe en sus capacidades: “Nunca dudes del gran talento que tienes. ¡Te amo con toda mi alma!”, expresó.



Angélica Masiel sigue los pasos de Angélica Vale y Angélica María

Con este reconocimiento, Angélica Masiel continúa acercándose al mundo artístico que ha marcado la historia de su familia. Su abuela, Angélica María, es una de las figuras más reconocidas del espectáculo mexicano, mientras que su mamá ha desarrollado una carrera como actriz, cantante y conductora, tanto en televisión como en teatro musical.