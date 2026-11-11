El talento artístico de la familia Vale ya tiene una nueva representante. Angélica Masiel, hija de Angélica Vale y nieta de Angélica María, comienza a escribir su propia historia sobre los escenarios y acaba de sumar un importante reconocimiento a su incipiente trayectoria: ganó el primer lugar en la categoría de Musicales durante una competencia en la que participó con su escuela de arte en Estados Unidos.
Tenemos dinastía Vale para rato: Angélica Masiel, hija de Angélica Vale, gana premio por su talento como actriz
La noticia fue compartida por su mamá, quien no ocultó el orgullo que siente por el logro de su hija. A través de Instagram, la protagonista de La fea más bella publicó un mensaje dedicado a la adolescente, de 14 años, quien además tuvo un papel protagónico en el montaje que presentó su escuela.
“No puedo estar más orgullosa de mi beba. Ayer ganó con su escuela de arte el primer lugar en la categoría de Musicales, siendo la protagonista del mismo”, escribió Angélica Vale.
La actriz también aprovechó para recordarle a su hija que confíe en sus capacidades: “Nunca dudes del gran talento que tienes. ¡Te amo con toda mi alma!”, expresó.
Angélica Masiel sigue los pasos de Angélica Vale y Angélica María
Con este reconocimiento, Angélica Masiel continúa acercándose al mundo artístico que ha marcado la historia de su familia. Su abuela, Angélica María, es una de las figuras más reconocidas del espectáculo mexicano, mientras que su mamá ha desarrollado una carrera como actriz, cantante y conductora, tanto en televisión como en teatro musical.
El interés de Angélica Masiel por los escenarios tampoco es nuevo. Desde pequeña ha mostrado inclinación por el canto y la actuación. En 2025 tuvo una presentación especial durante un concierto de su mamá y su abuela en la Ciudad de México, donde interpretó una canción junto a Lucerito Mijares, quien se convirtió en su madrina artística y le dio la tradicional patada de la suerte.
En aquella ocasión, Angélica Vale expresó públicamente su admiración por el talento de Lucerito y le pidió que acompañara a su hija en ese primer paso musical.