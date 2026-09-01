Rosalía se va de México después de ofrecer cinco conciertos en el Palacio de los Deportes como parte de su LUX Tour. Antes de dejar el país, la cantante española compartió una serie de fotografías que resumen algunos de los mejores momentos que vivió durante los últimos días; acompaño las imágenes con un mensaje de agradecimiento.
La emotiva despedida de Rosalía a México
Rosalía se despide de México tras cinco conciertos y una estancia llena de experiencias
Después de varios días entre conciertos, recorridos por la Ciudad de México y distintos encuentros con la cultura local, Rosalía se despidió de sus seguidores con un mensaje en el que resumió lo especial que fue esta etapa de su gira.
“MÉXICO GRACIAS POR LA INSPIRACIÓN que goce contigo estas semanas”, escribió la cantante española en su cuenta de Instagram.
El mensaje estuvo acompañado por un carrusel con fotos de su experiencia dentro y fuera de los escenarios. Entre las fotografías apareció con un par de botas tribaleras y con calcetines con imágenes de su cara, además del nombre “ROSALÍA LUX”.
La cantante también incluyó imágenes relacionadas con algunos de los elementos de la cultura mexicana que encontró durante su estancia. Una de ellas mostró dulces tradicionales, como cocadas, turrones y mazapanes, mientras que otra foto dejó ver varios discos de música regional mexicana, incluido uno de Paquita la del Barrio.
El interés de Rosalía por la música mexicana no es nuevo y durante esta etapa de su carrera ha dejado distintas referencias a este género y a la cultura del país. Durante su primer concierto de su Lux Tour 2026 en la Ciudad de México la cantante le agradeció a Paquita por inspirarla para escribir La Perla, canción que, según contó, nació a partir de Rata de dos patas.
Rosalía recorrió la CDMX enmedio de su gira
Durante los días que permaneció en la capital, Rosalía también aprovechó algunos espacios libres para recorrer la ciudad y conocer lugares populares de la Ciudad de México.
Uno de sus destinos fue el tianguis de La Lagunilla, donde la cantante fue reconocida por algunos asistentes. La española accedió a tomarse fotografías con sus seguidores, saludó a quienes se acercaron y recibió abrazos durante su recorrido.
La artista también disfrutó de algunos planes junto a su novia, Loli Bahía. Ambas fueron vistas recorriendo distintos puntos de la capital y compartiendo actividades durante uno de sus fines de semana en México.
El recorrido incluyó una visita a un restaurante y una parada para observar una “batalla de auras”, una competencia que se ha vuelto popular en redes sociales.
Días antes, Rosalía también había sido vista en la colonia Roma, donde visitó Polilla Librería y una joyería de la zona. En aquella ocasión estuvo acompañada por su hermana Pili y su cuñado.
Así, entre sus cinco conciertos, recorridos por la ciudad, gastronomía, música y encuentros con sus seguidores, Rosalía cerró una estancia que, por sus propias palabras, estuvo marcada por la inspiración que encontró en México.