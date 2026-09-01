La emotiva despedida de Rosalía a México

Rosalía se despide de México tras cinco conciertos y una estancia llena de experiencias

Después de varios días entre conciertos, recorridos por la Ciudad de México y distintos encuentros con la cultura local, Rosalía se despidió de sus seguidores con un mensaje en el que resumió lo especial que fue esta etapa de su gira.

“MÉXICO GRACIAS POR LA INSPIRACIÓN que goce contigo estas semanas”, escribió la cantante española en su cuenta de Instagram.



Rosalía (Instagram)

El mensaje estuvo acompañado por un carrusel con fotos de su experiencia dentro y fuera de los escenarios. Entre las fotografías apareció con un par de botas tribaleras y con calcetines con imágenes de su cara, además del nombre “ROSALÍA LUX”.

La cantante también incluyó imágenes relacionadas con algunos de los elementos de la cultura mexicana que encontró durante su estancia. Una de ellas mostró dulces tradicionales, como cocadas, turrones y mazapanes, mientras que otra foto dejó ver varios discos de música regional mexicana, incluido uno de Paquita la del Barrio.

El interés de Rosalía por la música mexicana no es nuevo y durante esta etapa de su carrera ha dejado distintas referencias a este género y a la cultura del país. Durante su primer concierto de su Lux Tour 2026 en la Ciudad de México la cantante le agradeció a Paquita por inspirarla para escribir La Perla, canción que, según contó, nació a partir de Rata de dos patas.