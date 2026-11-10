Tecnología, romance y una supuesta espía china: el escándalo empresarial y extramarital de Jensen Huang, CEO de Nvidia

El escándalo de Nvidia: más complejo que una película de espías

El caso tiene más subtramas que la última entrega de Misión Imposible. Por un lado están los reportes de inteligencia estadounidense que identificaron a la empresaria Alice Huang como una presunta espía china.

Por otro, la relación extramarital que Jensen Huang reconoció haber tenido (aunque sin mencionar el nombre de la mujer) y, finalmente, las posibles consecuencias para Nvidia, cuyas operaciones comerciales con empresas asiáticas y cuyo papel en la competencia tecnológica entre Estados Unidos y China quedaron bajo una nueva revisión y sospecha.



Jensen Huang, CEO de Nvidia, protagoniza un escándalo empresarial y extramarital por un romance con una supuesta espía china (Sean Gallup/Getty Images)

La compañía ya abrió una investigación independiente, el FBI también examina el caso y los legisladores estadounidenses solicitaron explicaciones al empresario, quien está casado con Lori Mills desde hace más de 40 años.

Además, hoy se informó sobre una demanda colectiva de accionistas y nuevas revelaciones acerca del posible traslado de miles de millones de dólares en chips de Nvidia a empresas chinas.