El fundador y CEO de Nvidia, Jensen Huang, enfrenta una de las mayores crisis de su trayectoria empresarial. Una investigación sobre un supuesto operativo de espionaje chino, que habría utilizado una relación sentimental para acercarse al empresario de 63 años, puso bajo la lupa su vida privada, sus vínculos comerciales con China y la seguridad de una de las empresas más importantes de la industria tecnológica.
Tecnología, romance y una supuesta espía china: el escándalo empresarial y extramarital de Jensen Huang, CEO de Nvidia
El escándalo de Nvidia: más complejo que una película de espías
El caso tiene más subtramas que la última entrega de Misión Imposible. Por un lado están los reportes de inteligencia estadounidense que identificaron a la empresaria Alice Huang como una presunta espía china.
Por otro, la relación extramarital que Jensen Huang reconoció haber tenido (aunque sin mencionar el nombre de la mujer) y, finalmente, las posibles consecuencias para Nvidia, cuyas operaciones comerciales con empresas asiáticas y cuyo papel en la competencia tecnológica entre Estados Unidos y China quedaron bajo una nueva revisión y sospecha.
La compañía ya abrió una investigación independiente, el FBI también examina el caso y los legisladores estadounidenses solicitaron explicaciones al empresario, quien está casado con Lori Mills desde hace más de 40 años.
Además, hoy se informó sobre una demanda colectiva de accionistas y nuevas revelaciones acerca del posible traslado de miles de millones de dólares en chips de Nvidia a empresas chinas.
El romance de Jensen Huang y Alice Huang: las fotografías que despertaron sospechas
La relación de Jensen Huang y Alice Huang que fue más allá de lo profesional es uno de los elementos más delicados de esta historia.
De acuerdo con distintos reportes, los servicios de inteligencia estadounidenses habrían identificado que el CEO de Nvidia y la empresaria china tenían una relación sentimental.
Aunque se desconoce cuándo comenzó el affair o cuánto tiempo duró, la pareja fue captada junta en Taiwán.
Medios internacionales señalan un encuentro en Taipéi en junio de 2024 y también una cena celebrada en mayo de 2025, durante Computex, uno de los encuentros tecnológicos más importantes de Asia.
Asimismo, el New York Times publicó que Alice habría utilizado sus relaciones profesionales para acercarse a Jensen y, de esta forma, obtener información sobre Nvidia.
La hipótesis de los servicios de inteligencia estadounidenses es que la relación personal habría servido como vía para conseguir material sensible de la compañía que Alice habría facilitado a China.
Sin embargo, se desconoce qué información habría obtenido o si Jensen Huang compartió datos confidenciales de su empresa ni tampoco si estaba al tanto de las supuestas actividades de espionaje de su amante.
Jensen Huang, CEO de Nvidia, admite que infidelidad y ofrece disculpas a su esposa
El 8 de noviembre, Jensen Huang reconoció públicamente que le fue infiel a su esposa, Lori Mills Huang, con quien está casado desde hace décadas y tiene dos hijos.
El empresario envió un mensaje a los trabajadores de Nvidia, que posteriormente la compañía difundió. “Fui infiel a mi esposa. Mis acciones lastimaron a mi esposa y a nuestros hijos. No hay excusa para lo que hice. Lo lamento profundamente”, escribió.
Huang también reconoció que sus decisiones perjudicaron la confianza de sus colaboradores, socios y accionistas y abordó las preocupaciones sobre seguridad nacional que surgieron después de los reportes periodísticos, por lo que confirmó que apoyaría la investigación independiente ordenada por el consejo de administración de la empresa.
“Estoy comprometido a proteger a Nvidia y apoyar la seguridad nacional de Estados Unidos”, afirmó.
Sin embargo, el empresario no mencionó por su nombre a Alice Huang ni ofreció detalles sobre la duración o las circunstancias de la relación, ni reconoció haber compartido con ella información confidencial de la compañía.
¿Quién es Jensen Huang y cómo surgió el escándalo de espionaje que involucra a Nvidia?
Jensen Huang, de 63 años, es uno de los empresarios más influyentes de Silicon Valley y una de las figuras centrales de la expansión de la Inteligencia Artificial. Nació en Taiwán y fundó Nvidia en 1993 junto con Chris Malachowsky y Curtis Priem.
Desde entonces ocupa la dirección ejecutiva de la compañía, que comenzó desarrollando procesadores gráficos para videojuegos y se convirtió en un proveedor fundamental de la infraestructura tecnológica que utilizan los sistemas de Inteligencia Artificial.
Sus unidades de procesamiento gráfico (GPU) permiten entrenar y ejecutar modelos de IA, una tecnología que disparó la demanda de sus productos y convirtió a Nvidia en una de las empresas con mayor valor de mercado del mundo.
Huang también mantiene una relación cercana con el presidente estadounidense Donald Trump, quien está al tanto de la situación.
“Sé que el FBI lo está investigando en relación con otro asunto y creo que saldrá bien librado. Hoy hablé con él, simplemente para ver si se encuentra bien”, señaló el mandatario estadounidense en la Casa Blanca.
“Leí su comunicado y creo que está sufriendo mucho, sobre todo por su familia; su esposa, a quien ama, y el resto de su familia. Pero, sin duda, está sufriendo”, añadió.
En los últimos años participó en encuentros con Trump y defendió públicamente la posibilidad de flexibilizar las restricciones comerciales que impiden a las compañías estadounidenses vender determinados procesadores avanzados a China.
Y es precisamente esa posición comercial de Huang uno de los elementos que hacen delicado el escándalo más allá de lo anecdótico y económico, porque podrían pasar al terreno de la seguridad.
Alice Huang, la empresaria china señalada como presunta espía
La mujer que aparece en el centro de las investigaciones relacionadas con el CEO de Nvidia es Alice Huang, también identificada como Huang Le.
Se trata de una empresaria china vinculada con el sector financiero y tecnológico, cuyo nombre comenzó a sonar en distintas esferas después de que The New York Times publicara información sobre sus relaciones con Jensen Huang y sus presuntos vínculos con los servicios de inteligencia de China.
De acuerdo con una investigación de Reuters publicada este martes, Alice Huang desarrolló buena parte de su trayectoria profesional en el sector financiero de Shanghai.
De acuerdo con la agencia, existen registros y reportes que documentan su participación en Shanghai Hexi Investment Management, donde ocupó cargos directivos.
También existen perfiles profesionales que le atribuyen experiencia en HSBC y CITIC Securities.
En 2023 se convirtió en accionista mayoritaria de Megaspeed International, una empresa con sede en Singapur dedicada a los servicios informáticocs en la nube y vinculada comercialmente con Nvidia.
La compañía aparece en el directorio de socios de servicios en la nube de Nvidia para Asia-Pacífico. Su actividad consiste en ofrecer capacidad de procesamiento a clientes que necesitan infraestructura para desarrollar y ejecutar aplicaciones tecnológicas.
El problema es que Megaspeed también quedó bajo investigación de autoridades estadounidenses por sospechas de que habría facilitado el acceso de empresas chinas a procesadores de Nvidia sujetos a restricciones de exportación.
La coincidencia entre los negocios de Alice Huang, su cercanía con el director ejecutivo de Nvidia y las sospechas de la inteligencia estadounidense detonaron la investigación que hoy tiene a Jensen Huang bajo los reflectores.
Así habría funcionado la supuesta operación de espionaje chino contra el CEO de Nvidia
La polémica protagonizada por el CEO de Nvidia tiene como trasfondo la competencia entre Estados Unidos y China por el control de la tecnología necesaria para desarrollar Inteligencia Artificial.
Desde 2022, Washington impuso restricciones a la exportación de determinados semiconductores avanzados hacia territorio chino. El objetivo es impedir que el gobierno de ese país tenga acceso a procesadores que puedan fortalecer sus capacidades militares y tecnológicas.
Nvidia ocupa una posición estratégica en esa guerra porque fabrica algunos de los procesadores más demandados para desarrollar inteligencia artificial, entre ellos las familias H100 y H200.
Jensen Huang defendió en distintas ocasiones la necesidad de permitir determinadas ventas al mercado chino. Su argumento es que excluir a las empresas estadounidenses de ese mercado podría favorecer a sus competidores asiáticos y acelerar el desarrollo de alternativas locales.
En ese contexto, los servicios de inteligencia estadounidenses habrían detectado que Alice Huang buscaba establecer una relación cercana con el empresario para obtener información y, eventualmente, influir en la política comercial de Nvidia.
Según los reportes de The New York Times, una evaluación de inteligencia distribuida entre altos funcionarios estadounidenses describió a la empresaria como una persona reclutada por el Ministerio de Seguridad del Estado de China.
La sospecha es que su cercanía con el fundador de Nvidia podría haberle permitido conocer información relevante sobre los procesadores, las estrategias comerciales y las relaciones de la compañía con sus clientes.