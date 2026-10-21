Rosalía sorprendió al revelar que no acostumbra escuchar sus propios álbumes , a pesar de que disfruta profundamente el proceso de crear música. Durante una entrevista con el periodista Seth Doane para el programa CBS News Sunday Morning, la cantante explicó las razones detrás de esta decisión y dejó al descubierto el perfeccionismo con el que trabaja.
Rosalía revela por qué escuchar sus propios álbumes sería una “tortura”
Rosalía revela por qué escuchar sus propios álbumes sería una “tortura”
“Nunca escucho mis álbumes”, declaró la cantante ante la sorpresa del periodista, quien quiso saber por qué prefería mantenerse alejada de la música que ella misma crea.
“Porque no tiene sentido”, respondió Rosalía, una explicación que llevó a Doane a cuestionarla sobre esa postura, pues se trata de canciones que nacieron de su propia creatividad y que comparte con millones de personas alrededor del mundo.
“¿No tiene sentido? Pero es algo que has creado”, le comentó el periodista, quien parecía no comprender por qué la artista no querría volver a escuchar sus propios trabajos una vez que llegan al público.
Rosalía quiere hacer música y después "dejarla ir"
Ante la pregunta, Rosalía explicó que su intención al hacer música es compartirla con los demás y después dejarla ir. “Lo he creado para compartirlo, para dejarlo ir. ¿Por qué lo escucharía? Sería una tortura”, afirmó durante la conversación.
La cantante dejó claro que su decisión no significa que haya perdido el interés por sus composiciones, sino que escuchar nuevamente sus discos podría llevarla a fijarse en detalles que habría querido modificar antes de publicarlos. Para una artista tan exigente con su trabajo, esa posibilidad podría convertirse en una fuente de frustración.
Su respuesta también refleja el perfeccionismo que caracteriza su proceso creativo: una vez que una canción o un álbum sale al mundo, Rosalía prefiere darlo por terminado en lugar de volver sobre él para cuestionar las decisiones que tomó durante su producción.
Con estas declaraciones, la cantante compartió una perspectiva poco habitual sobre la relación de los artistas con su propia obra. Mientras muchos músicos vuelven a escuchar sus discos después de lanzarlos, Rosalía opta por soltar sus creaciones y permitir que sean sus seguidores quienes las disfruten.