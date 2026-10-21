Rosalía revela por qué escuchar sus propios álbumes sería una “tortura”

Rosalía quiere hacer música y después "dejarla ir"

Ante la pregunta, Rosalía explicó que su intención al hacer música es compartirla con los demás y después dejarla ir. “Lo he creado para compartirlo, para dejarlo ir. ¿Por qué lo escucharía? Sería una tortura”, afirmó durante la conversación.

La cantante dejó claro que su decisión no significa que haya perdido el interés por sus composiciones, sino que escuchar nuevamente sus discos podría llevarla a fijarse en detalles que habría querido modificar antes de publicarlos. Para una artista tan exigente con su trabajo, esa posibilidad podría convertirse en una fuente de frustración.

Su respuesta también refleja el perfeccionismo que caracteriza su proceso creativo: una vez que una canción o un álbum sale al mundo, Rosalía prefiere darlo por terminado en lugar de volver sobre él para cuestionar las decisiones que tomó durante su producción.

Con estas declaraciones, la cantante compartió una perspectiva poco habitual sobre la relación de los artistas con su propia obra. Mientras muchos músicos vuelven a escuchar sus discos después de lanzarlos, Rosalía opta por soltar sus creaciones y permitir que sean sus seguidores quienes las disfruten.

