Cynthia Rodríguez comparte nuevas fotos de su embarazo y Carlos Rivera reacciona con inesperado mensaje

Cynthia Rodríguez presume su pancita de embarazo

Cynthia aprovechó el momento para dedicarle unas emotivas palabras a la bebé que espera, quien ya tiene nombre: María. La publicación rápidamente se llenó de felicitaciones, pero hubo un comentario que destacó especialmente: el de Carlos Rivera, papá de la pequeña.

En las fotografías, Cynthia aparece con un conjunto en rosa mexicano formado por pantalón y top sin mangas, mientras sostiene con ambas manos su baby bump y sonríe frente a la cámara. En otra de las imágenes posa para una selfie en la que deja ver la felicidad que vive durante esta etapa.



“Mi María, mi princesa… Todavía no te conocemos y ya ocupas un lugar inmenso en nuestros corazones. Te soñamos, te esperamos y te amamos más cada día”, escribió la también cantante junto a las fotografías.

La publicación provocó una ola de mensajes de cariño de sus seguidores, quienes han acompañado a Cynthia desde que ella y Carlos anunciaron que volverían a convertirse en padres.

Esta será la segunda hija de la pareja, que en agosto de 2023 recibió a su primer hijo, León. El pequeño, que recientemente cumplió tres años, está a punto de convertirse en hermano mayor.

