La llegada de un nuevo integrante a la familia de Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera está cada vez más cerca. Mientras la pareja disfruta la espera de su segunda hija, la conductora compartió nuevas fotografías en las que presumió cuánto ha crecido su pancita.
Cynthia Rodríguez comparte nuevas fotos de su embarazo y Carlos Rivera reacciona con inesperado mensaje
Cynthia Rodríguez presume su pancita de embarazo
Cynthia aprovechó el momento para dedicarle unas emotivas palabras a la bebé que espera, quien ya tiene nombre: María. La publicación rápidamente se llenó de felicitaciones, pero hubo un comentario que destacó especialmente: el de Carlos Rivera, papá de la pequeña.
En las fotografías, Cynthia aparece con un conjunto en rosa mexicano formado por pantalón y top sin mangas, mientras sostiene con ambas manos su baby bump y sonríe frente a la cámara. En otra de las imágenes posa para una selfie en la que deja ver la felicidad que vive durante esta etapa.
“Mi María, mi princesa… Todavía no te conocemos y ya ocupas un lugar inmenso en nuestros corazones. Te soñamos, te esperamos y te amamos más cada día”, escribió la también cantante junto a las fotografías.
La publicación provocó una ola de mensajes de cariño de sus seguidores, quienes han acompañado a Cynthia desde que ella y Carlos anunciaron que volverían a convertirse en padres.
Esta será la segunda hija de la pareja, que en agosto de 2023 recibió a su primer hijo, León. El pequeño, que recientemente cumplió tres años, está a punto de convertirse en hermano mayor.
Carlos Rivera reacciona a las nuevas fotos de Cynthia
Entre los cientos de comentarios que recibió la publicación apareció el de Carlos Rivera, quien no pudo evitar dedicarle unas palabras a su esposa y a la bebé que viene en camino.
“Preciosas mías”, escribió el cantante, acompañado por emojis de ojos de corazón. El mensaje rápidamente llamó la atención de los seguidores de la pareja, que celebraron la evidente emoción que ambos comparten ante la llegada de María.
¿Cuántos meses de embarazo tiene Cynthia Rodríguez?
Cynthia ha compartido algunos detalles sobre cómo ha vivido esta segunda gestación. El pasado 6 de agosto reveló que se encontraba en el quinto mes de embarazo y mostró ante sus seguidores cuánto había crecido su pancita.
“María está más presente que nunca”, comentó entonces mientras acariciaba su vientre. La conductora también explicó que la bebé estaba creciendo rápidamente y que se encontraba disfrutando mucho esta etapa.