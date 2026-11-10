Bella Hadid se olvida del jinete mexicano Adan Banuelos y presenta a su nuevo novio Nathan Lacy en un partido de hockey

Esta serie de imágenes confirmó las versiones que desde hace meses relacionaban sentimentalmente a la modelo con el empresario, con quien fue relacionada por primera vez en febrero de 2026, cuando coincidieron durante la Semana de la Moda de Milán, para más tarde ser vistos juntos en Colorado, donde vive Nathan.



Ya son 'Instagram official': Bella Hadid y su nuevo novio, Nathan Lacy, ya no ocultan su amor (Instagram / Bella Hadid)

Esto también significa una cosa, el capítulo con el jinete mexicano estadounidense Adan Banuelos ya es cosa del pasado para Bella.

¿Quién es Nathan Lacy, el nuevo novio de Bella Hadid?

Nathan Lacy tiene 38 años, es originario de Crested Butte, Colorado, y trabaja en la empresa familiar dedicada a la construcción, donde realiza actividades como la gestión y estimación de proyectos de construcción, según explica el sitio web de la compañía. También comparte con Bella el gusto por los caballos y la vida en el oeste estadounidense.



Nathan Lacy, nuevo novio de Bella Hadid (Instagram)

De acuerdo con medios estadounidenses, Rachael Lacy, hermana de Nathan, es amiga cercana de Bella y ella habría sido la “culpable” de haberlos presentado.

La relación llega después de la separación de Bella Hadid y el jinete profesional Adan Banuelos, con quien mantuvo un romance de aproximadamente dos años, iniciado en 2023.