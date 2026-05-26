Así puedes hacer el 'beauty look' de Bella Hadid en Cannes

Si algo dejó claro Bella Hadid durante su aparición en Cannes, es que los beauty looks sofisticados y muy pensados están oficialmente de regreso.

La modelo apostó por un maquillaje inspirado en el glam clásico de Hollywood, pero con un toque moderno y fresh que elevaron por completo su look.

La combinación de piel glowy, mirada poderosa y labios nude glossy creó ese perfect look que todas las celebs buscan, especialmente en eventos tan importantes como éste.

Y sí, la mejor parte es que recrearlo es mucho más fácil de lo que parece.