Así puedes hacer el 'beauty look' de Bella Hadid en Cannes

Si algo dejó claro Bella Hadid durante su aparición en Cannes, es que los beauty looks sofisticados y muy pensados están oficialmente de regreso.
La modelo apostó por un maquillaje inspirado en el glam clásico de Hollywood, pero con un toque moderno y fresh que elevaron por completo su look.
La combinación de piel glowy, mirada poderosa y labios nude glossy creó ese perfect look que todas las celebs buscan, especialmente en eventos tan importantes como éste.
Y sí, la mejor parte es que recrearlo es mucho más fácil de lo que parece.
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La clave detrás de una piel fresca y glowy
La clave de este beautylook está en lograr una piel luminosa, hidratada y con acabado natural para que todo el makeup tenga esa apariencia blended y fresca. Antes del maquillaje, prepara tu piel con productos hidratantes que ayuden a dar ese efectojuicy skindesde abajo, por ejemplo: tónicos, sérums, cremas y protectores solares que se adapten a las necesidades de tu piel.
Después aplica una base ligera o de cobertura media con acabado satinado. La idea no es cubrir por completo la piel, sino dejar que se vea fresca, uniforme y con ese toque natural, si te acomoda mejor usar una tinta, adelante.
Tip: evita sellar demasiado el rostro para mantener ese glow elegante que hizo que el makeup de Bella se viera tan limpio, lo mejor siempre es aplicar el producto en el dorso de tu mano y difuminar un poco el producto antes de colocarlo en el rostro. Para que se vea más blended, sella solo en donde es necesario con polvo suelto.
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Blush + bronzer y su forma de hacer toda la diferencia
El makeup no llevaba contour marcado ni acabados pesados. Todo se veía suave, difuminado y muy armónico para lograr esa apariencia aplica bronzer ligeramente en la parte alta de los pómulos, frente y mandíbula siguiendo las lineas naturales de tu rostro, y después añade un blush en tonos peachy en la parte alta de las mejillas para lograr ese efecto que buscamos.
Finaliza con iluminador en puntos estratégicos como pómulos, nariz y arco de cupido para crear ese efecto alargado, glowy y natural que te hará lucir espectacular cuando las luces caigan suavemente en tu piel.
Los protagonistas del look: steely eyes
Para recrearlos, aplica una sombra de transición que se sea similar al que elegiste para el blush, asegúrate de aplicarlo con una brocha lo suficientemente flexible y a círculos para que se difumine perfectamente bien, una vez concluido ese paso, lo siguiente sería oscurecer el extremo del párpado con un color café nude, algo muy ligero, solo para dar dimensión a la mirada.
Elegir una sombra plateada brillante va a hacer que tu look pase de ser bello a ser impactante, aplícala con una brocha plana sobre el párpado móvil, o bien con la yema del dedo anular para no perder pigmento. Después añade delineador negro muy pegado a las pestañas y una mascara de pestañas negra intensa para intensificar la mirada, este será el toque que haga que tu look se vea profesional.
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Labios nude glossy
Bella apostó por labios nude con acabado shiny, un combo que complementó perfecto todo el maquillaje sin robar protagonismo a los ojos.
Primero delinea los labios con un lip liner ligeramente más oscuro que tu tono natural y después aplica lipsticknude seguido un gloss con acabado para conseguir ese efecto juicy lips que sigue dominando las tendencias de beauty.
Hair look sleek y elegante
El peinado fue el complemento perfecto para el maquillaje. Bella llevó el pelo en un sleek bun, con raya diagonal. Para recrearlo puedes usar gel o cera ligera y un cepillo de cerdas suaves para alisar lo más que se pueda y poder controlar el frizz y si quieres conseguir ese efecto polished lo ideal es una bruma de hairspray para sellar todo.
El beauty look de Bella Hadid en Cannes confirma que el soft glam elegante seguirá siendo una de las tendencias más fuertes del año. La mezcla entre piel luminosa, tonos metálicos y labios glossy logra un makeup sofisticado, versátil y fácil de adaptar para cualquier ocasión, desde una cena hasta un evento mucho más especial.