Russell Brand fue condenado a 10 años y medio de cárcel por violación y agresión sexual. El actor y comediante británico, de 51 años, recibió su sentencia este lunes en el Tribunal de la Corona de Southwark, en Londres, después de ser declarado culpable de los cargos en contra de cuatro mujeres.
Russell Brand es condenado a 10 años y medio de cárcel por violación y agresión sexual
Russell Brand es condenado a 10 años y medio de cárcel por violación y agresión sexual
De acuerdo con The Guardian, el juez determinó que Russell Brand deberá cumplir dos tercios de la condena antes de poder optar a la libertad condicional. Según la BBC, cuando el comediante abandonó el tribunal, le susurró "Te quiero" a su esposa, Laura Brand.
La sentencia llega cuatro días después de que un jurado lo encontrara culpable de los delitos, al terminar el juicio que se alargó durante alrededor de cuatro semanas luego de que el actor se declarara inocente de todos los cargos.
La sentencia de este lunes se produce después de que el juez ordenara al actor permaneciera bajo custodia tras conocerse el veredicto. En ese momento, le advirtió que tendría que enfrentar una pena en la cárcel.
El comediante fue encontrado culpable de un cargo de violación y tres de agresión sexual. Los delitos por los que recibió condena ocurrieron entre 2004 y 2009 y tuvieron como víctimas a cuatro mujeres, de acuerdo con la Policía Metropolitana de Londres. Las agresiones ocurrieron en distintos lugares, entre ellos una estación de radio, el set de una grabación de DVD y el domicilio del propio comediante.
Russell Brand sigue bajo investigación por otras acusaciones
La condena no significa que hayan concluido todas las investigaciones relacionadas con Russell Brand . La Policía Metropolitana confirmó que mantiene abierta otra indagatoria por acusaciones de violación presentadas por dos mujeres más.
"La investigación de la Policía Meopolitana sobre las acusaciones de violación presentadas por dos mujeres sigue en curso", declaró un portavoz de la policia a la revista People: “El sospechoso ya había sido interrogado con anterioridad bajo advertencia en relación con las acusaciones”, agregó.
La fuente policial explicó que los expedientes ya fueron entregados a la Fiscalía de la Corona del Reino Unido (CPS) y que los detectives continúan en contacto con los fiscales mientras realizan nuevas diligencias.
Brand ha negado reiteradamente las acusaciones en su contra. En 2025, después de que se hicieran públicas las primeras revelaciones, publicó un video en X en el que habló de su pasado y rechazó haber cometido una violación.
“Antes de vivir a la luz del Señor, era un necio”, expresó. “Era drogadicto, adicto al sexo y un imbécil. Pero lo que nunca fui fue un violador”. recalcó.