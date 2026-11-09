Russell Brand es condenado a 10 años y medio de cárcel por violación y agresión sexual

De acuerdo con The Guardian, el juez determinó que Russell Brand deberá cumplir dos tercios de la condena antes de poder optar a la libertad condicional. Según la BBC, cuando el comediante abandonó el tribunal, le susurró "Te quiero" a su esposa, Laura Brand.

La sentencia llega cuatro días después de que un jurado lo encontrara culpable de los delitos, al terminar el juicio que se alargó durante alrededor de cuatro semanas luego de que el actor se declarara inocente de todos los cargos.



Russell Brand enfrenta siete cargos por delitos sexuales en Londres (BROOK MITCHELL/AFP)

La sentencia de este lunes se produce después de que el juez ordenara al actor permaneciera bajo custodia tras conocerse el veredicto. En ese momento, le advirtió que tendría que enfrentar una pena en la cárcel.

El comediante fue encontrado culpable de un cargo de violación y tres de agresión sexual. Los delitos por los que recibió condena ocurrieron entre 2004 y 2009 y tuvieron como víctimas a cuatro mujeres, de acuerdo con la Policía Metropolitana de Londres. Las agresiones ocurrieron en distintos lugares, entre ellos una estación de radio, el set de una grabación de DVD y el domicilio del propio comediante.