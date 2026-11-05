Russell Brand fue declarado culpable de violación y tres cargos de agresión sexual al final del juicio penal que enfrentó en Londres. El jurado también lo absolvió de otros dos cargos de violación y uno de intento de agresión sexual.
Russell Brand es declarado culpable de violación y agresión sexual
Russell Brand es declarado culpable de violación
Tras conocerse el veredicto, Russell Brand quedó en prisión preventiva. El juez Bennathan adelantó que recibirá una condena de cárcel considerable y fijó la audiencia de sentencia para el próximo lunes.
“Usted ha sido declarado culpable de varios delitos, entre ellos violación”, le dijo el juez. “La consecuencia inevitable es una pena de prisión considerable”.
El jurado necesitó tres días para llegar a una decisión. El actor de 51 años, quien negó todas las acusaciones durante el proceso, ahora espera conocer el tiempo que deberá pasar en prisión.
La Policía Metropolitana de Londres investigó el caso después de los reportes de 2023 del programa Dispatches de Channel 4 y de los diarios The Times y The Sunday Times.
El detective superintendente Andy Furphy dijo que el veredicto es “un testimonio del extraordinario coraje, resiliencia y determinación de las mujeres que se presentaron”. Agregó que Brand “usó su influencia, estatus y fama para explotar y ofender sexualmente a mujeres”.
Russell Brand negó los cargos durante el juicio
La semana pasada, Russell Brand declaró ante el Tribunal de la Corona de Southwark, en Londres, donde respondió a las preguntas de su abogado, Ian Winter KC, sobre los siete cargos que enfrentaba. El comediante rechazó haber cometido cualquiera de los delitos que se le atribuían.
El proceso reúne las acusaciones de seis mujeres por presuntos hechos ocurridos entre 1999 y 2009. De acuerdo con la legislación británica, las denunciantes tienen garantizado el anonimato de por vida.
Durante su testimonio, el actor habló sobre las consecuencias que las acusaciones han tenido en su vida y reconoció que no consiguió que otras personas con información relevante acudieran al tribunal para respaldar su versión: “Toda mi vida ha estado marcada por estas acusaciones”, declaró. “Me he dedicado por completo a estos asuntos”.
También se refirió a un documental de Channel 4 sobre él, al que describió como "devastador". Según explicó ante el tribunal, la exposición pública de las acusaciones afectó su vida familiar, particularmente cuando uno de sus hijos necesitó atención médica. Al concluir el interrogatorio, el comediante resumió su postura con una frase: “Soy inocente”.
Al salir del tribunal, Brand hizo una breve declaración ante los periodistas. Acompañado por su esposa, Laura Gallacher, agradeció la oportunidad de presentar su versión de los hechos durante el proceso.
“Dadas las circunstancias actuales, creo que sería inapropiado que dijera algo más que estoy muy agradecido de que hoy sea un día para la verdad y la justicia, y tenemos la suerte de contar aún con un sistema que pueda acoger tales cosas”, dijo, según Sky News.
¿Cuándo sabrá su condenaRussell Brand?
Russell Brand regresará al tribunal el próximo lunes 9 de noviembre para conocer la sentencia por los cuatro delitos de los que fue declarado culpable. Aunque el juez adelantó que se trata de una pena de prisión considerable, la duración se determinará en esa audiencia.
En cuanto al tiempo que podría pasar en prisión, la violación tiene una pena máxima de cadena perpetua en Inglaterra y Gales. Sin embargo, eso no significa que esa vaya a ser su condena: Los antecedentes de sentencia contemplan penas de entre cuatro y 19 años, dependiendo de la gravedad y las circunstancias del delito