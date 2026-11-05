Russell Brand es declarado culpable de violación y agresión sexual

Russell Brand es declarado culpable de violación

Tras conocerse el veredicto, Russell Brand quedó en prisión preventiva. El juez Bennathan adelantó que recibirá una condena de cárcel considerable y fijó la audiencia de sentencia para el próximo lunes.

“Usted ha sido declarado culpable de varios delitos, entre ellos violación”, le dijo el juez. “La consecuencia inevitable es una pena de prisión considerable”.



Russell Brand enfrenta siete cargos por delitos sexuales en Londres (BROOK MITCHELL/AFP)

El jurado necesitó tres días para llegar a una decisión. El actor de 51 años, quien negó todas las acusaciones durante el proceso, ahora espera conocer el tiempo que deberá pasar en prisión.

La Policía Metropolitana de Londres investigó el caso después de los reportes de 2023 del programa Dispatches de Channel 4 y de los diarios The Times y The Sunday Times.

El detective superintendente Andy Furphy dijo que el veredicto es “un testimonio del extraordinario coraje, resiliencia y determinación de las mujeres que se presentaron”. Agregó que Brand “usó su influencia, estatus y fama para explotar y ofender sexualmente a mujeres”.