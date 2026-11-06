Russell Brand pasa su primera noche en la cárcel tras ser declarado culpable de violación y agresión sexual

De acuerdo con información de The Sun, Russell Brand llegó a la cárcel “aterrorizado”. A su ingreso tuvo que someterse a los procedimientos habituales de recepción, entre ellos una revisión corporal, y recibió ropa reglamentaria, artículos de aseo y un paquete de alimentos para pasar sus primeras horas bajo custodia.

El reporte señala que también le permitieron realizar una llamada telefónica de tres minutos, que presuntamente habría sido para su esposa, Laura Gallacher. Su identidad como destinataria no ha sido confirmada.

Según la misma publicación, el comediante permaneció bajo vigilancia constante y separado inicialmente del resto de los internos mientras el personal penitenciario evaluaba su estado físico y emocional.



Russell Brand (AFP)

También habría recibido una revisión de bienestar y preguntas sobre su estado de ánimo y creencias religiosas. No se ha confirmado oficialmente en qué centro penitenciario se encuentra, aunque medios británicos apuntan a que podría tratarse de Wandsworth o Belmarsh.

La decisión llegó después de que el jurado lo encontrara culpable de cuatro de los siete cargos que enfrentaba en un juicio de cuatro semanas. La deliberación duró alrededor de ocho horas y media.

Los delitos por los que fue condenado ocurrieron entre 2004 y 2009 y afectaron a cuatro mujeres. El primero corresponde a una agresión sexual contra una trabajadora de MTV durante una fiesta en un bar de Soho, en 2004. El segundo fue contra una empleada de una estación de radio, a quien besó y tocó sin su consentimiento en 2004 o 2005.

El tercer cargo fue por la violación de una joven de 21 años a quien Brand conoció después de una presentación en el Hammersmith Apollo, en 2009. El cuarto corresponde a una agresión sexual contra una trabajadora de Channel 4 durante una grabación ese mismo año, cuando ella había sido presionada para darle un masaje.