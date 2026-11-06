El comediante británico, de 51 años, fue enviado a prisión el jueves 5 de noviembre, luego de que el juez rechazara la petición de su defensa para que pudiera permanecer en libertad bajo fianza hasta conocer su sentencia.
Publicidad
Russell Brand pasa su primera noche en la cárcel tras ser declarado culpable de violación y agresión sexual
De acuerdo con información de The Sun, Russell Brand llegó a la cárcel “aterrorizado”. A su ingreso tuvo que someterse a los procedimientos habituales de recepción, entre ellos una revisión corporal, y recibió ropa reglamentaria, artículos de aseo y un paquete de alimentos para pasar sus primeras horas bajo custodia.
El reporte señala que también le permitieron realizar una llamada telefónica de tres minutos, que presuntamente habría sido para su esposa, Laura Gallacher. Su identidad como destinataria no ha sido confirmada.
Según la misma publicación, el comediante permaneció bajo vigilancia constante y separado inicialmente del resto de los internos mientras el personal penitenciario evaluaba su estado físico y emocional.
También habría recibido una revisión de bienestar y preguntas sobre su estado de ánimo y creencias religiosas. No se ha confirmado oficialmente en qué centro penitenciario se encuentra, aunque medios británicos apuntan a que podría tratarse de Wandsworth o Belmarsh.
La decisión llegó después de que el jurado lo encontrara culpable de cuatro de los siete cargos que enfrentaba en un juicio de cuatro semanas. La deliberación duró alrededor de ocho horas y media.
Los delitos por los que fue condenado ocurrieron entre 2004 y 2009 y afectaron a cuatro mujeres. El primero corresponde a una agresión sexual contra una trabajadora de MTV durante una fiesta en un bar de Soho, en 2004. El segundo fue contra una empleada de una estación de radio, a quien besó y tocó sin su consentimiento en 2004 o 2005.
El tercer cargo fue por la violación de una joven de 21 años a quien Brand conoció después de una presentación en el Hammersmith Apollo, en 2009. El cuarto corresponde a una agresión sexual contra una trabajadora de Channel 4 durante una grabación ese mismo año, cuando ella había sido presionada para darle un masaje.
Publicidad
Russell Brand se quedará en la cárcel hasta conocer su sentencia
Después de la lectura del veredicto, el juez Mr Justice Bennathan rechazó la solicitud de la defensa para que Brand pudiera salir bajo fianza durante el fin de semana y despedirse de sus tres hijos. El magistrado consideró que existía riesgo de que no regresara a la corte y le advirtió que, por los delitos de los que había sido declarado culpable, recibiría una sentencia de prisión significativa.
Su defensa, encabezada por el abogado Ian Winter, había apelado a razones humanitarias para permitirle reunirse con sus hijos antes de ingresar a prisión. Sin embargo, el juez sostuvo que la situación era consecuencia de la gravedad de los delitos cometidos.
Brand está casado desde 2017 con Laura Gallacher, con quien tiene tres hijos. Gallacher estuvo presente durante el juicio y se mostró visiblemente afectada cuando se anunciaron los veredictos. Al entrar a la sala, el comediante le dijo: “Te amo”.
La sentencia se dará a conocer el lunes 9 de noviembre en Southwark Crown Court. Aunque el juez ya anticipó que será una pena de prisión significativa, todavía no se ha determinado cuántos años deberá cumplir. Las guías de sentencia en Inglaterra y Gales contemplan distintos rangos según la gravedad y las circunstancias de cada delito, por lo que no es posible dar por hecho una cifra antes de la resolución judicial.