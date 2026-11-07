Insectos, drogas e internos violentos: Russell Brand vive un verdadero "infierno" en prisión, aseguran

La prisión de HMP Wandsworth, en el suroeste de Londres, es el lugar donde Russell Brand enfrenta sus primeros días tras las rejas, después de que un jurado lo declaró culpable de violación y tres cargos de agresión sexual el jueves 5 de noviembre.
El actor y comediante británico de 51 años ingresó al penal tras el fallo del juez Joel Bennathan, quien rechazó la solicitud de libertad bajo fianza de su defensa y advirtió que el acusado enfrenta una condena de prisión considerable.
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De acuerdo con Page Six, las condiciones del centro penitenciario son un “infierno” para Russell Brand.
Desde instalaciones deterioradas, hasta presencia de insectos y roedores, internos violentos y una circulación importante de drogas, estos son algunos de los problemas del lugar, que es considerado uno de los centros de detención más cuestionados del sistema penitenciario británico.
La prisión donde está Russell Brand tiene 163 por ciento de ocupación
Wandsworth es una prisión victoriana que comenzó a operar en 1851. Su capacidad habitual es de 894 internos, pero, de acuerdo con las cifras citadas por Page Six y la organización Howard League for Penal Reform, el centro alberga alrededor de mil 457 personas. Esto representa una ocupación del 163 por ciento, muy por encima del promedio nacional británico, calculado en 107 por ciento.
El hacinamiento obliga a dos internos a compartir celdas diseñadas originalmente para una sola persona. Además, el informe anual 2023-2024 de la Independent Monitoring Board, organismo independiente encargado de supervisar las condiciones de las prisiones británicas, documentó habitaciones estrechas, mobiliario roto, ventanas dañadas y falta de artículos básicos.
El organismo calificó las condiciones de vida como "inhumanas" y señaló que los internos enfrentaban dificultades para acceder a servicios elementales.
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Insectos, humedad y falta de higiene en las celdas: así es el ‘infierno’ que vive Russell Brand en prisión
Uno de los problemas que destaca Page Six es la presencia de plagas en las instalaciones. Los pisos deteriorados facilitan el acceso de roedores y otros animales, mientras que la humedad y la ventilación deficiente favorecen la aparición de moho.
Las condiciones de higiene también representan un problema. El informe de supervisión correspondiente al periodo de junio de 2023 a mayo de 2024 documentó regaderas insuficientes, instalaciones húmedas y dificultades para mantener limpios los espacios comunes.
La escasez de ropa y artículos personales agrava el panorama. Según la información difundida por el medio estadounidense, algunos internos pasan entre dos y tres semanas sin recibir un cambio completo de vestimenta.
A esto se suma el funcionamiento irregular de las calderas, que provoca problemas con la calefacción durante los meses fríos. En verano, las temperaturas dentro de algunas celdas superan los 35 grados centígrados.
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La nueva vida de Russell Brand: violencia entre internos y circulación de drogas
La seguridad es otro de los principales problemas de Wandsworth. Durante el periodo 2023-2024, el penal registró 442 agresiones entre internos y 518 ataques contra integrantes del personal penitenciario.
El informe también dio cuenta de 998 incidentes de autolesiones que involucraron a 302 hombres, además de 10 muertes, seis de ellas aparentemente por suicidio.
La circulación de drogas representa otro tema para las autoridades. Más de la mitad de los internos consultados consideró fácil conseguir drogas dentro del centro. Durante el periodo documentado se registraron 344 decomisos de drogas y 115 hallazgos de bebidas alcohólicas.
Por si esto fuera poco, las revisiones de las celdas en busca de sustancias prohibidas también permitieron localizar teléfonos celulares y armas improvisadas.
Por otra parte, la IMB señaló que casi la mitad de los trabajadores del penal tenía menos de un año de experiencia y que las ausencias del personal llegaron a representar hasta 50 por ciento de la plantilla en determinados momentos.
Así fueron las primeras horas de Russell Brand en prisión
Además de las condiciones generales del penal, Daily Mail publicó detalles sobre el ingreso de Russell Brand a Wandsworth.
De acuerdo con el reporte, el actor pasó por una revisión médica, un registro corporal y los procedimientos habituales de identificación, que incluyen fotografías y toma de huellas dactilares.
Posteriormente, fue trasladado a la Care and Separation Unit, un área de separación donde los internos permanecen aislados mientras las autoridades evalúan su situación y sus necesidades de seguridad.
La decisión respondería a la preocupación de los responsables del centro por su exposición ante otros internos debido a la notoriedad de su caso. Según los reportes, las autoridades consideraron que su perfil podría convertirlo en un “objetivo” dentro de la prisión.
Su ingreso también coincidió con un incidente protagonizado por otro interno que realizó una protesta ensuciando deliberadamente su celda.
Durante sus primeras horas, Brand recibió un paquete básico de artículos de higiene y alimentos. También habría tenido acceso a una llamada telefónica de tres minutos para comunicarse con su familia.