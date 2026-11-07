Insectos, drogas e internos violentos: Russell Brand vive un verdadero "infierno" en prisión, aseguran

De acuerdo con Page Six, las condiciones del centro penitenciario son un “infierno” para Russell Brand.

Desde instalaciones deterioradas, hasta presencia de insectos y roedores, internos violentos y una circulación importante de drogas, estos son algunos de los problemas del lugar, que es considerado uno de los centros de detención más cuestionados del sistema penitenciario británico.

La prisión donde está Russell Brand tiene 163 por ciento de ocupación

Wandsworth es una prisión victoriana que comenzó a operar en 1851. Su capacidad habitual es de 894 internos, pero, de acuerdo con las cifras citadas por Page Six y la organización Howard League for Penal Reform, el centro alberga alrededor de mil 457 personas. Esto representa una ocupación del 163 por ciento, muy por encima del promedio nacional británico, calculado en 107 por ciento.



Russell Brand fue declarado culpable de violación y agresiones sexuales (BROOK MITCHELL/AFP)

El hacinamiento obliga a dos internos a compartir celdas diseñadas originalmente para una sola persona. Además, el informe anual 2023-2024 de la Independent Monitoring Board, organismo independiente encargado de supervisar las condiciones de las prisiones británicas, documentó habitaciones estrechas, mobiliario roto, ventanas dañadas y falta de artículos básicos.

El organismo calificó las condiciones de vida como "inhumanas" y señaló que los internos enfrentaban dificultades para acceder a servicios elementales.