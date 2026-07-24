El piloto Charles Leclerc y Alexandra Saint Mleux están esperando a su primer bebé

Luego de semanas de especulaciones, Alexandra Saint Mleux fue vista este viernes presumiendo su baby bump en el paddock del Gran Premio de Hungría. Aunque la pareja no ha confirmado oficialmente la noticia, medios de todo el mundo la han compartido ya.

La historia de amor de Charles Leclerc y Alexandra Saint Mleux

Aunque Charles Leclerc es una de las figuras más populares de la Fórmula 1, su historia de amor con Alexandra Saint Mleux ha estado marcada por la discreción. A diferencia de otras parejas del paddock, ambos han preferido mantener su relación lejos de la exposición mediática, compartiendo solo algunos momentos especiales con sus seguidores.

Charles Leclerc y Alexandra Saint Mleux (Getty Images)

La relación salió a la luz a principios de 2023, cuando seguidores del piloto comenzaron a notar la presencia de Alexandra en algunos eventos relacionados con la Fórmula 1 y en la Semana de la Moda de París. Sin embargo, fue durante Wimbledon 2023 cuando hicieron su primera aparición pública como pareja, confirmando las especulaciones sobre su romance.

Poco después, Alexandra empezó a acompañar regularmente a Leclerc en distintos Grandes Premios, especialmente en Mónaco, donde fue vista celebrando junto al piloto algunos de los momentos más importantes de su carrera con Ferrari.

¿Quién es Alexandra Leclerc?

Alexandra nació el 9 de junio de 2001 y creció entre Francia e Italia. Estudió Historia del Arte en L'École du Louvre, en París, y durante varios años trabajó en el mundo del arte antes de convertirse en una reconocida creadora de contenido digital. Su perfil en redes sociales comenzó centrado en el arte, la pintura y la historia, una pasión que comparte con Charles Leclerc. Con el tiempo también se consolidó como referente de moda y estilo, colaborando con importantes firmas internacionales.

Charles Leclerc y Alexandra Saint Mleux (Getty Images)

Desde el inicio de su noviazgo, la pareja ha evitado protagonizar polémicas o hacer pública su vida privada. Aunque Alexandra suele acompañar a Leclerc durante los fines de semana de carrera, ambos han preferido mantener un perfil reservado, mostrando únicamente algunos viajes, celebraciones familiares y momentos junto a Leo. Otro integrante importante de su nueva familia es el perrito dachshund miniatura que adoptaron y que rápidamente se convirtió en uno de los favoritos de los aficionados de la Fórmula 1.

La boda de Charles Leclerc y Alexandra Saint Mleux

Tras más de dos años de relación, Charles Leclerc anunció su compromiso con Alexandra en noviembre de 2025 mediante una publicación en Instagram.

Las imágenes mostraban a la pareja celebrando en un ambiente íntimo y revelaban algunos detalles de la romántica propuesta, entre ellos un collar para Leo con la frase: "Dad wants to marry you!" ("¡Papá quiere casarse contigo!"). El piloto acompañó la publicación con el mensaje: "Mr. & Mrs. Leclerc", confirmando que habían decidido dar el siguiente paso.