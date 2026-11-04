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Espectáculos

Charles Leclerc y Alexandra Saint Mleux ya son papás: así anunciaron el nacimiento de su hija Bianca

El piloto de Ferrari y su esposa compartieron la primera fotografía de su bebé, a quien dieron la bienvenida el 3 de noviembre. La pareja también reveló el nombre de su primera hija: Bianca.
mié 04 noviembre 2026 07:15 AM
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Charles Leclerc y Alexandra Leclerc (Instagram)

Charles Leclerc acaba de alcanzar una sus victorias más especiales fuera de las pistas: El piloto de Ferrari y su esposa, Alexandra Saint Mleux, se convirtieron en papás por primera vez.

Felices, los recién estrenados papás compartieron con sus millones de seguidores la noticia del nacimiento de su bebé, a quien llamaron Bianca.

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La pareja anunció la llegada de su bebé este 4 de noviembre a través de una publicación conjunta en redes sociales. En ella aparecen los piecitos de la bebé luciendo un conjunto tejido.

Junto a la imagen, Charles y Alexandra escribieron simplemente: “Bianca. 3 de noviembre de 2026”, revelando así tanto el nombre de su hija como la fecha de su nacimiento.

Nace la primera hija de Charles Leclerc y Alexandra Saint Mleux

Bianca es la primera hija del matrimonio formado por el piloto monegasco y la creadora de contenido, quienes comenzaron su relación en 2023. Desde entonces, Alexandra se convirtió en una presencia habitual en los fines de semana de Fórmula 1 , acompañando a Leclerc en diferentes carreras y eventos relacionados con Ferrari.

La pareja mantuvo gran parte de su relación lejos de los reflectores y fue compartiendo algunos de sus momentos más importantes a través de redes sociales. En noviembre de 2025 anunciaron su compromiso y, unos meses después, el 28 de febrero de 2026, celebraron una boda civil privada en Mónaco.

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Charles Leclerc y Alexandra Saint Mleux anunciaron que serían papás en agosto

La llegada de Bianca era uno de los acontecimientos más esperados por la pareja. En agosto de 2026, Charles Leclerc y Alexandra dieron a conocer que estaban esperando a su primer bebé, después de que circularan imágenes de sus vacaciones familiares en Cerdeña que despertaron las especulaciones sobre el embarazo.

La noticia terminó por confirmarse con una publicación de Alexandra en Instagram, en la que mostró su embarazo. Así, el piloto de Ferrari y la influencer comenzaron a compartir con sus seguidores una etapa completamente distinta a la que habitualmente protagoniza Leclerc en los circuitos.

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Charles Leclerc

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