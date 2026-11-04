Charles Leclerc y Alexandra Saint Mleux ya son papás: así anunciaron el nacimiento de su hija Bianca

La pareja anunció la llegada de su bebé este 4 de noviembre a través de una publicación conjunta en redes sociales. En ella aparecen los piecitos de la bebé luciendo un conjunto tejido.

Junto a la imagen, Charles y Alexandra escribieron simplemente: “Bianca. 3 de noviembre de 2026”, revelando así tanto el nombre de su hija como la fecha de su nacimiento.

Nace la primera hija de Charles Leclerc y Alexandra Saint Mleux

Bianca es la primera hija del matrimonio formado por el piloto monegasco y la creadora de contenido, quienes comenzaron su relación en 2023. Desde entonces, Alexandra se convirtió en una presencia habitual en los fines de semana de Fórmula 1 , acompañando a Leclerc en diferentes carreras y eventos relacionados con Ferrari.



La pareja mantuvo gran parte de su relación lejos de los reflectores y fue compartiendo algunos de sus momentos más importantes a través de redes sociales. En noviembre de 2025 anunciaron su compromiso y, unos meses después, el 28 de febrero de 2026, celebraron una boda civil privada en Mónaco.