Bárbara Mori revela su etapa más oscura tras el éxito de 'Rubí': Cayó en el alcoholismo y la depresión

Bárbara Mori recordó uno de los momentos más oscuros de su vida, cuando el éxito y la fama que alcanzó tras protagonizar la telenovela Rubí, en 2004, la llevaron a caer en el alcoholismo y la depresión.
La actriz reveló que, pese a tener todo lo que socialmente se considera sinónimo de plenitud, su realidad era muy distinta. Mori confesó que su rutina diaria de trabajo se convirtió en un tormento emocional.
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Bárbara Mori habla de su lucha con el alcoholismo y la depresión
Bárbara Mori recordó una de las etapas más oscuras de su vida, cuando el éxito que alcanzó tras protagonizar la telenovela Rubíla llevó a enfrentar problemas de alcoholismo y depresión. Aunque desde fuera parecía tener todo, la actriz confesó que su realidad era muy distinta, pues su rutina diaria de trabajo se convirtió en una dura carga emocional.
“Cuando hice Rubí tenía todo lo que se supone que debes de tener para llegar a la felicidad, a la plenitud y a la realización: el éxito, la fama y el dinero. Yo tenía las tres y tenía mucho de las tres, pero yo estaba vacía por dentro”.
La actriz confesó que su rutina diaria de trabajo se convirtió en un tormento emocional. “Yo llegaba a mi camerino todas las mañanas en Televisa, me miraba al espejo y me ponía a llorar y como no sabía cómo lidiar con mis emociones, tomaba mucho alcohol, me hacía mucho daño”, relató.
La intérprete de 48 años explicó durante su plática en Trayectos by ESN Sunland que el mal manejo de la fama y la presión de la industria fueron detonantes que la empujaron a buscar refugio en el alcohol y sin herramientas emocionales para enfrentar lo que sentía.
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El proceso que llevó a Bárbara Mori a encontrar su valor
En su testimonio, Bárbara Moricompartió cómo inició un proceso de introspección que cambió su vida.
“Hasta que empecé una búsqueda para entender, dije: ‘Tengo todo esto y no soy feliz'. Y, todo lo contrario, cada vez estoy más alejada de esa felicidad, de esa plenitud, claramente hay algo que está mal aquí conmigo, entonces empecé esta búsqueda y cuando empecé a encontrar mi valor aquí adentro, el mundo de afuera dejó de ser una amenaza”.