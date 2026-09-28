Taylor Swift se convierte en la artista más galardonada de los MTV Video Music Awards

La cantante de 36 años estaba empatada con Beyoncé en el número de estatuillas, con 30 cada una. Sin embargo, rompió el empate al recibir el primer premio de distinción al director artístico (Artist Director Honors, en inglés) que obtuvo por su trabajo detrás de cámara en los videos de sus canciones.

También ganó el premio a Video del Año, que dedicó a la fallecida leyenda de la música country Dolly Parton.



Taylor Swift (AFP)

Swift aprovechó la ocasión para estrenar el videoclip de su nuevo sencillo, "Patient Zero", protagonizado por los actores Colin Farrell y Dakota Johnson.

Pero la intérprete se quedó con las manos vacías en algunas de las categorías más importantes como Artista del Año, que fue para la reina del pop Madonna.

Conocida por crear un momento imborrable en los VMAs cuando besó a Britney Spears y Christina Aguilera en el escenario en 2003, la artista de 68 años inauguró el espectáculo con su primera actuación en el evento desde aquella noche, compartiendo escenario con Sabrina Carpenter y Charli XCX.