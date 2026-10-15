Russell Brand se comportó como “un monstruo”, asegura mujer que lo acusa de violación

La mujer que acusa al actor y comediante británico Russell Brand de violación declaró este jueves ante un tribunal de Londres que el acusado se comportó “como un monstruo” durante el encuentro que, según su testimonio, ocurrió en 1999, después de un espectáculo en Bournemouth, Inglaterra.
La denunciante relató que conoció a Brand durante un evento de cabaret organizado en el marco de una conferencia del Partido Laborista británico. Después de conversar sobre sus respectivos trabajos, ambos fueron a la habitación de hotel de la mujer para continuar hablando sobre un posible proyecto teatral.
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Mujer que acusa a Russell Brand de violación recuerda su encuentro con el actor
Sin embargo, lo que ella consideró inicialmente un encuentro seguro terminó, de acuerdo con su declaración, en una agresión sexual. La mujer aseguró que Brand se desnudó parcialmente, le pidió que le tomara fotografías y después la violó.
“Me violó”, afirmó ante el tribunal, donde declaró detrás de una pantalla para proteger su identidad. La denunciante rechazó la versión planteada por la defensa del exesposo de Katy Perry, que sugirió que había consentido mantener relaciones sexuales con el actor.
“Le dije que no, que no quería mantener relaciones sexuales. No quería que su sucio pene estuviera dentro de mí. Valoro mi cuerpo”, declaró, visiblemente afectada.
El testimonio forma parte del juicio penal contra Russell Brand, de 51 años, quien enfrenta siete cargos por presuntos delitos sexuales contra seis mujeres entre 1999 y 2009. El actor se declaró inocente y niega todas las acusaciones.
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Russell Brand se comportó como ‘un monstruo’, asegura presunta víctima
Durante su declaración, la mujer explicó que inicialmente consideró que podía confiar en Brand. Según su testimonio, el comediante fue amable durante la conversación y ella incluso pensó que era gay, por lo que no anticipó una situación de riesgo.
“Pensaba que estaba a salvo”, relató. También explicó que no se sentía atraída por él.
La denunciante describió un cambio en la actitud del actor cuando ambos se encontraban solos en la habitación. Aseguró que se sintió intimidada y que no podía respirar mientras él presuntamente la sometía por la fuerza.
“Se volvió de repente de una persona amable, afeminada y amistosa a alguien parecido a un monstruo”, declaró, de acuerdo con el testimonio presentado ante el tribunal.
La mujer también relató que durante años guardó silencio por vergüenza y por temor a que nadie le creyera.
La posibilidad de denunciar los hechos surgió después de que vio un documental televisivo sobre las acusaciones de conducta sexual inapropiada contra Russell Brand, transmitido en 2023.
Según información presentada ante el tribunal, las seis denunciantes acudieron a la policía después de la difusión de ese documental.
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Russell Brand enfrenta siete cargos por delitos sexuales en Londres
El comediante enfrenta tres cargos de violación, tres de agresión sexual y uno de atentado contra el pudor, relacionados con presuntos hechos ocurridos entre 1999 y 2009.
La fiscal Riel Karmy-Jones describió al actor como un presunto “depredador sexual” calculador y manipulador. Durante la presentación del caso, la acusación sostuvo que Brand utilizaba su carisma y su sentido del humor para acercarse a las mujeres y satisfacer sus deseos sexuales.
Las acusaciones corresponden a seis mujeres que, según la fiscalía, conocieron al actor en diferentes circunstancias laborales y sociales, cuando su carrera comenzaba a consolidarse en la televisión, la radio y la industria del entretenimiento en general.
Brand niega los siete cargos. El proceso continúa y será el jurado el que deberá evaluar las pruebas y los testimonios antes de emitir un veredicto.