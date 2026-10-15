Russell Brand se comportó como “un monstruo”, asegura mujer que lo acusa de violación

Russell Brand se comportó como ‘un monstruo’, asegura presunta víctima

Durante su declaración, la mujer explicó que inicialmente consideró que podía confiar en Brand. Según su testimonio, el comediante fue amable durante la conversación y ella incluso pensó que era gay, por lo que no anticipó una situación de riesgo.

“Pensaba que estaba a salvo”, relató. También explicó que no se sentía atraída por él.

Russell Brand enfrenta siete cargos por delitos sexuales en Londres (BEN STANSALL/AFP)

La denunciante describió un cambio en la actitud del actor cuando ambos se encontraban solos en la habitación. Aseguró que se sintió intimidada y que no podía respirar mientras él presuntamente la sometía por la fuerza.

“Se volvió de repente de una persona amable, afeminada y amistosa a alguien parecido a un monstruo”, declaró, de acuerdo con el testimonio presentado ante el tribunal.

La mujer también relató que durante años guardó silencio por vergüenza y por temor a que nadie le creyera.

La posibilidad de denunciar los hechos surgió después de que vio un documental televisivo sobre las acusaciones de conducta sexual inapropiada contra Russell Brand, transmitido en 2023.

Según información presentada ante el tribunal, las seis denunciantes acudieron a la policía después de la difusión de ese documental.