Shakira viaja a Colombia por la salud de su papá, William Mebarak: esto se sabe sobre su estado

¿Qué se sabe sobre el estado de salud de William Mebarak?

La información fue difundida inicialmente por el programa Al Rojo Vivo, de Telemundo, que reportó que el empresario y escritor habría sido ingresado a una clínica de Barranquilla.

Sin embargo, horas después surgió una versión distinta: una fuente cercana a la familia aseguró a la emisora colombiana La FM que William Mebarak no está hospitalizado y permanece en su domicilio, acompañado por sus seres queridos y siguiendo sus tratamientos habituales.

Hasta el momento, Shakira no ha hecho declaraciones públicas para confirmar los motivos de su viaje ni ha compartido detalles sobre la condición médica de su padre.



“Este es un tema íntimo y de la familia. No está hospitalizado, él está en casa con su familia”, señaló la fuente a la emisora colombiana.

La misma persona explicó que William continúa con los tratamientos médicos que recibe habitualmente, aunque pidió prudencia y respeto por la privacidad de la familia.

Así, por ahora, no existe una confirmación pública de que William Mebarak haya sido hospitalizado nuevamente ni información médica detallada sobre el motivo de la preocupación.

