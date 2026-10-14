Russell Brand, ex de Katy Perry, es descrito como "depredador sexual" en juicio por violación

Russell Brand, descrito como "depredador sexual" en juicio por violación

Los hechos que se le imputan habrían tenido lugar entre 1999 y 2009, cuando Brand era una estrella de la televisión británica, conocido por su humor provocador ya menudo obsceno.

Este hombre de 51 años, con millones de seguidores en las redes sociales, niega las acusaciones.

Russell Brand, que ahora se presenta como un ferviente defensor de la fe cristiana, afirmó que su llegada al tribunal estará "preocupado".

"Pero mantengo la esperanza de que este procedimiento concluya con un resultado positivo para todas las personas implicadas. Eso es lo que pido en mis oraciones", añadió.

El fiscal Riel Karmy-Jones, que abrió la vista de un juicio previsto que se prolonga hasta diciembre, calificó a Russell Brand como "despiadado, calculador y manipulador".

"Era un depredador sexual", afirmó, añadiendo que utilizaba a las mujeres para satisfacer su "enorme apetito sexual".

El exactor está siendo juzgado por tres cargos de violación, tres de agresión sexual y uno de atentado contra el pudor.