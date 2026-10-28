Russell Brand niega las acusaciones de violación y agresión sexual durante su juicio en Londres

Durante su comparecencia ante el Tribunal de la Corona de Southwark, Russell Brand respondió a las preguntas de su abogado, Ian Winter KC, sobre los siete cargos que inicialmente enfrentaba. A todos los delitos que le plantearon respondió que no los había cometido. El martes, uno de los cargos fue reducido de agresión sexual a intento de agresión sexual por decisión del juez.

El proceso involucra a seis mujeres que acusan al comediante de presuntos delitos cometidos entre 1999 y 2009. Las denunciantes tienen garantizado el anonimato de por vida conforme a la legislación británica.



Russell Brand y su esposa Laura Gallacher (Getty Images)

Al comenzar su declaración, Brand habló sobre el impacto que las acusaciones han tenido en su vida y reconoció que no había conseguido que otras personas comparecieran para respaldar su versión de los hechos.

“Toda mi vida ha estado marcada por estas acusaciones”, declaró ante el tribunal. “Me he dedicado por completo a estos asuntos”. El comediante también se refirió a un documental de Channel 4 sobre él, al que calificó como "devastador". Según su testimonio, las acusaciones públicas tuvieron consecuencias en su vida familiar, particularmente cuando uno de sus hijos necesitó atención médica.

Brand afirmó que no pudo visitar a su hijo en el hospital cuando fue sometido a una cirugía a corazón abierto y recibió tratamiento posterior: "La razón que dio el Hospital Great Ormond Street cuando mi hijo fue operado a corazón abierto y recibió tratamiento posterior fue debido al material publicado", declaró, de acuerdo con Sky News.

Al hablar de su fama, el actor también recordó su relación con Katy Perry, con quien se casó en 2010. Al ser interrogado sobre la notoriedad que alcanzó a mediados de la década de 2000, aseguró que su matrimonio con la cantante le trajo una “fama asombrosa”.