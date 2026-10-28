Russell Brand declaró este miércoles ante el tribunal que lo juzga en Londres por presuntos delitos sexuales. El actor y comediante negó las acusaciones en su contra y aseguró que, pese a sus esfuerzos, no logró convencer a ninguna persona con información relevante para que testificara a su favor.
Russell Brand niega las acusaciones de violación y agresión sexual durante su juicio en Londres
Russell Brand niega las acusaciones de violación y agresión sexual durante su juicio en Londres
Durante su comparecencia ante el Tribunal de la Corona de Southwark, Russell Brand respondió a las preguntas de su abogado, Ian Winter KC, sobre los siete cargos que inicialmente enfrentaba. A todos los delitos que le plantearon respondió que no los había cometido. El martes, uno de los cargos fue reducido de agresión sexual a intento de agresión sexual por decisión del juez.
El proceso involucra a seis mujeres que acusan al comediante de presuntos delitos cometidos entre 1999 y 2009. Las denunciantes tienen garantizado el anonimato de por vida conforme a la legislación británica.
Al comenzar su declaración, Brand habló sobre el impacto que las acusaciones han tenido en su vida y reconoció que no había conseguido que otras personas comparecieran para respaldar su versión de los hechos.
“Toda mi vida ha estado marcada por estas acusaciones”, declaró ante el tribunal. “Me he dedicado por completo a estos asuntos”. El comediante también se refirió a un documental de Channel 4 sobre él, al que calificó como "devastador". Según su testimonio, las acusaciones públicas tuvieron consecuencias en su vida familiar, particularmente cuando uno de sus hijos necesitó atención médica.
Brand afirmó que no pudo visitar a su hijo en el hospital cuando fue sometido a una cirugía a corazón abierto y recibió tratamiento posterior: "La razón que dio el Hospital Great Ormond Street cuando mi hijo fue operado a corazón abierto y recibió tratamiento posterior fue debido al material publicado", declaró, de acuerdo con Sky News.
Al hablar de su fama, el actor también recordó su relación con Katy Perry, con quien se casó en 2010. Al ser interrogado sobre la notoriedad que alcanzó a mediados de la década de 2000, aseguró que su matrimonio con la cantante le trajo una “fama asombrosa”.
¿Qué dijo Russell Brand sobre las acusaciones en su contra?
Durante el interrogatorio de la defensa, Russell Brand respondió preguntas sobre los distintos señalamientos presentados en su contra.
La primera acusación corresponde a una mujer que asegura que fue violada por el comediante durante la conferencia del Partido Laborista de 1999. Brand relató que ambos se conocieron en su espectáculo de cabaret y aseguró que ella "sugirió que fueran a su habitación de hotel". Según su versión, interpretó la invitación como una posible oportunidad de mantener relaciones sexuales.
En la habitación, dijo que hubo "juegos, algunos besos y sexo con preservativo". Cuando le preguntaron por la afirmación de la mujer de que la obligó a tomar fotografías, respondió: "No sé cómo se puede obligar a alguien a tomar fotografías".
Durante el interrogatorio también habló sobre el consentimiento y su importancia en las relaciones sexuales: "El consentimiento es fundamental, esencial y necesario, y en muchos sentidos más importante que el sexo en sí", afirmó.
La segunda acusación se refiere a un presunto incidente ocurrido en 2001, cuando una mujer trabajaba en MTV. Ella asegura que el actor la agarró e intentó arrastrarla a un baño. El comediante dijo que no recuerda lo sucedido.
En el caso de la tercera denunciante, quien asegura que Brand le apretó los senos durante una fiesta en el barrio londinense de Soho en 2004 y después la violó oralmente en un baño, el actor explicó que el anfitrión del evento se la presentó como una "chica" que "realmente quería conocerlo".
Russell negó haberle tocado los senos y rechazó la acusación relacionada con el baño. Sobre ese lugar, declaró que "no era adecuado para lograr mi objetivo... de hacerlo". También negó el señalamiento de una cuarta mujer, quien afirmó que el comediante la empujó contra una pared y la besó "agresivamente" mientras trabajaba en Capital Radio, en 2004 o 2005.
La quinta denunciante sostiene que Brand la violó analmente en 2009, después de que ambos mantuvieran relaciones sexuales vaginales consensuadas. Durante su declaración, el actor aseguró que ella no dijo "no" ni le pidió que se detuviera. También afirmó que consideró un "acto consensual" quitarse el preservativo antes de la presunta agresión, según Sky News.
Al terminar el interrogatorio de su abogado, Brand reiteró su postura con una declaración breve: “Soy inocente”.
Al salir del tribunal, Brand habló brevemente con los periodistas. Acompañado por su esposa, Laura Gallacher, expresó su agradecimiento por la oportunidad de presentar su versión ante la justicia.
“Dadas las circunstancias actuales, creo que sería inapropiado que dijera algo más que estoy muy agradecido de que hoy sea un día para la verdad y la justicia, y tenemos la suerte de contar aún con un sistema que pueda acoger tales cosas”, dijo, según Sky News.