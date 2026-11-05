Alejandra Guzmán se reconcilia con Frida Sofía para celebrar su cumpleaños

Alejandra Guzmán cuenta cómo fue el encuentro con Frida Sofía

De buen humor, Alejandra Guzmán confirmó que decidió buscar a su hija Frida Sofía y tocar a su puerta para acompañarla en su cumpleaños. Aunque no habló de una reconciliación definitiva, sí reconoció que se quedó con un recuerdo positivo de ese momento y que le gustaría que ambas pudieran comunicarse sin la presión de la prensa.

“Ah, claro, fui, le toqué la puerta, la celebré y ya. Yo creo que hace falta, pues que nos comuniquemos sin tanta prensa. Yo la verdad me atreví a hacerlo y me quedé con un muy buen recuerdo y así lo quiero dejar”, platicó frente a un grupo de reporteros.

La cantante también habló de las cualidades de Frida y destacó que, a sus 34 años, tiene la libertad de tomar sus propias decisiones. Más allá de cómo evolucione su relación, dijo que su mayor deseo es verla feliz y reconoció el talento y la preparación de su hija.



Alejandra Guzmán y Frida Sofía (Instagram)

“Ella ya tiene 34 años, es una persona madura y que tome sus decisiones, tiene todo para hacerla en la vida, tiene una voz preciosa, tiene dos carreras, yo no tengo carrera, entonces creo que tiene todo para ser feliz y eso es lo que más le deseo”.

La intérprete también recordó el año complicado que vivió por sus problemas de salud. Contó que pasó prácticamente un año en cama y tuvo que someterse a 10 operaciones. Aunque apenas lleva cuatro meses de regreso al trabajo, aseguró que actualmente se encuentra mejor: “Ha sido un año fuerte porque pasé un año en cama, tuve 10 operaciones y llevo apenas 4 meses de trabajo. Me luxé, pero es normal con las prótesis, entonces ya estoy bien”.

La cantante aprovechó para agradecer las muestras de apoyo que ha recibido durante este proceso y destacó que le alegra mantener una comunicación cercana con los medios: “La verdad es que tengo mucho que agradecerle a la vida, a ustedes, porque me han apoyado, porque ya hay un diálogo y eso me da mucho gusto”.