Paola Dalay confirma que sale con el futbolista César Romo tras separarse de José Eduardo Derbez

Paola Dalay confirma que está saliendo con César Romo

En entrevista con Gustavo Adolfo Infante, Paola Dalay también habló sobre los motivos de su separación de José Eduardo Derbez . La influencer negó que hubiera infidelidades o episodios de violencia durante su relación y aseguró que conserva una buena relación con el hijo de Eugenio Derbez y Victoria Ruffo, a quien describió como un papá y una pareja increíbles.

Durante la entrevista, el periodista le preguntó directamente si estaba saliendo con César Romo. Paola respondió que sí, pero quiso aclarar que conoció al futbolista cuando su relación con el actor ya había terminado, aunque la ruptura todavía no se hacía pública.



César Romo y Paola Dalay (Instagram)

“Sí, estamos saliendo, pero sí quiero aclarar que lo conocí ya que yo había terminado con José Eduardo, obviamente, aunque no era público, pues yo seguí con mi vida, así como él también lo hizo y está perfecto”.

La influencer explicó que por ahora no existe un compromiso formal entre ellos. Ambos están en una etapa de conocerse y ver cómo evoluciona: “No somos novios, no tenemos una relación, pero nos estamos conociendo, estamos saliendo y está fluyendo bastante bien”.