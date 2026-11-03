Paola Dalay confirmó que está saliendo con César Romo, futbolista de Raniza FC, equipo de la Kings League Américas, después de terminar su relación con José Eduardo Derbez . Aunque dejó claro que entre ellos existe un interés sentimental, la influencer aclaró que todavía no son novios y que apenas están conociéndose.
Paola Dalay confirma que sale con el futbolista César Romo tras separarse de José Eduardo Derbez
Paola Dalay confirma que está saliendo con César Romo
En entrevista con Gustavo Adolfo Infante, Paola Dalay también habló sobre los motivos de su separación de José Eduardo Derbez . La influencer negó que hubiera infidelidades o episodios de violencia durante su relación y aseguró que conserva una buena relación con el hijo de Eugenio Derbez y Victoria Ruffo, a quien describió como un papá y una pareja increíbles.
Durante la entrevista, el periodista le preguntó directamente si estaba saliendo con César Romo. Paola respondió que sí, pero quiso aclarar que conoció al futbolista cuando su relación con el actor ya había terminado, aunque la ruptura todavía no se hacía pública.
“Sí, estamos saliendo, pero sí quiero aclarar que lo conocí ya que yo había terminado con José Eduardo, obviamente, aunque no era público, pues yo seguí con mi vida, así como él también lo hizo y está perfecto”.
La influencer explicó que por ahora no existe un compromiso formal entre ellos. Ambos están en una etapa de conocerse y ver cómo evoluciona: “No somos novios, no tenemos una relación, pero nos estamos conociendo, estamos saliendo y está fluyendo bastante bien”.
Paola niega infidelidades y violencia en su relación con José Eduardo
Otro de los temas que abordó fue el motivo de su separación de José Eduardo Derbez . Aunque reconoció que hay detalles que prefiere mantener en privado, quiso descartar las versiones que apuntaban a una posible infidelidad.
“Hay cosas que nos guardamos para nosotros, pero lo único que sí les puedo decir es que no hubo infidelidades de parte de ninguno de los dos, los dos estamos muy tranquilos por ese lado y ya lo había dicho, creo que siempre dentro de la relación nos respetamos mucho y bueno, pues es lo único que te puedo decir”.
Durante la entrevista también se le preguntó si durante los años que estuvo con el actor vivió algún episodio de violencia. A lo que la influencer fue contundente al responder: “No, nunca. Eso sí, jamás”.
Al insistir sobre el tema, Paola reiteró que su relación estuvo marcada por el respeto y aprovechó para destacar las cualidades de su expareja.
“No, jamás. Creo que José Eduardo es una persona increíble, es un papá espectacular y como pareja también es una persona increíble, nada más a veces hay cosas que ya no, pues que ya no dan para más, pero no, jamás, jamás”.
¿Paola Dalay sigue en contacto con Victoria Ruffo y la familia Derbez?
Durante la entrevista también surgió el tema de Victoria Ruffo , luego de que la actriz comentara que no estaba enterada de la separación de su hijo. Al preguntarle qué sabía sobre esas declaraciones, Paola Dalay explicó que no había visto sus declaraciones y que desconoce si José Eduardo habló con su mamá sobre el fin de la relación.
“No he visto la entrevista, me apareció un video, pero la verdad es que no la vi. Yo no sé si José Eduardo le contó o no le contó, la verdad es que tiene muchísimo que no la veo. Sí, por mi parte no sabía nada, pero la verdad es que no sé qué platique José Eduardo con ella”.
La influencer también reveló que desde que terminó su noviazgo con el actor no ha vuelto a tener comunicación con ninguno de los integrantes de la familia Derbez: “No, con nadie de la familia de él he hablado, la verdad”.
Sin embargo, aclaró que esto no significa que haya terminado mal con ellos. Paola recordó que siempre tuvo una buena convivencia con la familia de José Eduardo, aunque reconoció que su vínculo más cercano era con Victoria Ruffo.
“Sí, nos hemos llevado muy bien siempre, pero pues justo como ellos viven en otro país pues está un poquito complicado. Mi relación sí es más cercana con la mamá de José Eduardo, pero pues obviamente desde la separación, pues no la veo”, aseguró.