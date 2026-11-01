Margaret Qualley y Jack Antonoff dieron un paso más en el final de su relación: la actriz y el músico presentaron oficialmente su solicitud de divorcio, meses después de que se confirmara su separación. La decisión fue tomada de común acuerdo, según informó una fuente cercana a la expareja a la revista People.
Margaret Qualley y Jack Antonoff formalizan su divorcio tras casi tres años de matrimonio
Margaret Qualley y Jack Antonoff formalizan su divorcio tras casi tres años de matrimonio
Margaret Qualley y Jack Antonoff presentaron los documentos el viernes 30 de octubre. Aunque su relación sentimental llegó a su fin, ambos mantienen cariño y respeto, de acuerdo con la misma fuente.
“Jack y Margaret han presentado la solicitud de divorcio de forma conjunta”, explicó la fuente consultada por People. También aclaró que, aunque en Nueva York tanto el demandante como el demandado deben aparecer en la solicitud, el proceso corresponde a un divorcio de mutuo acuerdo. “Es una decisión consensuada”.
La fuente agregó que entre ellos permanece un vínculo afectivo: “Comparten una profunda afinidad y amor el uno por el otro, y aunque su relación sentimental esté terminando, sin duda serán amigos de por vida”.
La pareja comenzó su relación en 2021 y se casó en agosto de 2023. Sin embargo, a principios de este año decidió separarse, después de casi tres años de matrimonio.
El 8 de julio, People dio a conocer la noticia de la ruptura y, dos días después, un representante de Qualley confirmó la separación. En ese momento, también rechazó las versiones que apuntaban a una supuesta infidelidad o a problemas de confianza entre ambos.
“Las informaciones que circulan en la prensa sobre Margaret y Jack son categóricamente falsas. No hay problemas de confianza. No hubo infidelidad ni nada que no fuera respeto y compañerismo en esta relación”, señalaba el comunicado.
El representante de la actriz también subrayó que ambos seguían teniendo un profundo cariño y pidió que se respetara su privacidad. “Se tienen un profundo amor y cariño”, expresó. “En este matrimonio solo hay dos personas, y quienes hablan con la prensa y comentan sobre su relación no los conocen. Les rogamos que respeten su privacidad”.
Jack Antonoff habla de las canciones que escribió sobre su relación
Mientras el proceso de divorcio avanza, Jack Antonoff también ha hablado públicamente sobre cómo ha sido interpretar canciones inspiradas en su relación con Qualley después de la separación.
En mayo, Bleachers, su banda, lanzó el álbum Everyone for Ten Minutes, que incluye varios temas relacionados con esa historia. En una entrevista reciente con The Guardian, el productor explicó que llegó a cuestionarse si debía modificar el repertorio para evitar cantar esas canciones en esta nueva etapa de su vida.
“Con las canciones que escribí recientemente, obviamente estaba muy preocupado por este tema en particular”, explicó. “Lo pensé mucho y me planteé: ‘Si cambio la lista de canciones…’, y en mi interior había un jurado unánime que decía: ‘No, este es el trato. El trato que he hecho con mi público es que voy a decirles honestamente lo que siento y voy a arriesgarme a tener que defenderlo en cualquier momento, para siempre’”.
El músico, ganador del Grammy, también habló sobre la conexión que encuentra con el público al compartir esas canciones. Considera que, aunque el dolor de una ruptura es una experiencia difícil, también puede generar un vínculo entre quien escribe y quienes escuchan.
“Cualquiera puede identificarse con la terrible tristeza y el dolor, pero también hay un gran poder en ello”, dijo.
Sobre la respuesta de sus seguidores cuando interpreta esos temas en vivo, Antonoff comentó: “Ha sido realmente hermoso. Me refiero a que la gente se reúna, que sepan de qué trata una canción, que sepan cómo me siento ahora, que sepan lo que esa canción significa para ustedes como espectadores, simplemente compartirlo todo y celebrarlo”.
El productor también explicó por qué no piensa dejar de cantar esas composiciones ni modificar lo que contó en ellas. “No reescribo el pasado, no me avergüenzo de lo que he dicho”, afirmó. “He dedicado mi vida a hacer imposible que reescriba el pasado, porque estoy ahí, cantando sobre cómo me sentía en los buenos tiempos, para que cuando lleguen los malos no pueda mirarme al espejo y fingir que esos tiempos no existieron”. Y resumió su postura con una frase: "Prefiero vivir algo públicamente que escapar de ello en privado".