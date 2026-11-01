Margaret Qualley y Jack Antonoff formalizan su divorcio tras casi tres años de matrimonio

Margaret Qualley y Jack Antonoff presentaron los documentos el viernes 30 de octubre. Aunque su relación sentimental llegó a su fin, ambos mantienen cariño y respeto, de acuerdo con la misma fuente.

“Jack y Margaret han presentado la solicitud de divorcio de forma conjunta”, explicó la fuente consultada por People. También aclaró que, aunque en Nueva York tanto el demandante como el demandado deben aparecer en la solicitud, el proceso corresponde a un divorcio de mutuo acuerdo. “Es una decisión consensuada”.

La fuente agregó que entre ellos permanece un vínculo afectivo: “Comparten una profunda afinidad y amor el uno por el otro, y aunque su relación sentimental esté terminando, sin duda serán amigos de por vida”.

La pareja comenzó su relación en 2021 y se casó en agosto de 2023. Sin embargo, a principios de este año decidió separarse, después de casi tres años de matrimonio.



Margaret Qualley y Jack Antonoff (Getty Images)

El 8 de julio, People dio a conocer la noticia de la ruptura y, dos días después, un representante de Qualley confirmó la separación. En ese momento, también rechazó las versiones que apuntaban a una supuesta infidelidad o a problemas de confianza entre ambos.

“Las informaciones que circulan en la prensa sobre Margaret y Jack son categóricamente falsas. No hay problemas de confianza. No hubo infidelidad ni nada que no fuera respeto y compañerismo en esta relación”, señalaba el comunicado.

El representante de la actriz también subrayó que ambos seguían teniendo un profundo cariño y pidió que se respetara su privacidad. “Se tienen un profundo amor y cariño”, expresó. “En este matrimonio solo hay dos personas, y quienes hablan con la prensa y comentan sobre su relación no los conocen. Les rogamos que respeten su privacidad”.