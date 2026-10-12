Angélica Rivera tendrá bioserie en Netflix y será protagonizada por Sofía Castro

El proyecto fue anunciado este lunes por la plaaforma a través de redes sociales. La producción explorará cómo Rivera pasó de ser una de las actrices más reconocidas de las telenovelas mexicanas a convertirse en Primera Dama de México, una etapa que, de acuerdo con la descripción oficial, estuvo marcada por retos y sacrificios que no imaginaba enfrentar.

La serie tiene previsto su estreno en 2027 y estará producida por El Estudio, compañía audiovisual encabezada por Pablo Cruz, conocido por su trabajo en producciones como Luis Miguel, la serie.



Después de añis de estar en el ojo público, Angélica Rivera busca contar una faceta diferente a la que el público ha conocido durante su carrera artística y su paso por los Los Pinos.

“Contar mi historia desde mi esencia es un acto de libertad y valentía. Durante años fui un personaje en la conversación pública. Hoy, con esta serie, quiero mostrar a la mujer detrás de los titulares, con sus errores, sus miedos y su capacidad para reinventarse”, contó Angélica Rivera a través del anuncio oficial.

Angélica Rivera alcanzó gran popularidad gracias a sus participaciones en telenovelas como Destilando amor, en la que interpretó a Teresa Hernández, personaje por el que también fue conocida como La Gaviota.

En 2010 se casó con Enrique Peña Nieto, quien asumió la Presidencia de México en diciembre de 2012. Durante el sexenio de su entonces esposo, su vida estuvo bajo el escrutinio público.

