Aleks Syntek revela por qué rechazó ser internado en una clínica psiquiátrica pese a la insistencia de su familia

Aleks Syntek habló sobre la crisis emocional que atravesó después del concierto del Día de Independencia en el que protagonizó un episodio de ira que generó críticas en redes sociales.
El cantante reconoció que necesitaba ayuda psicológica, pero se negó a ser internado en una clínica psiquiátrica, posibilidad que, según contó, su familia llegó a considerar.
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Aleks Syntek rechazó ser internado en una clínica psiquiátrica tras su crisis
En una conversación con su psicólogo, Fernando Núñez, Aleks Syntek explicó que le preocupaba que lo llevaran a una institución sin que antes se evaluara su situación. El cantante de Duele el amor expresó que una de sus principales preocupaciones era que su familia aceptara la recomendación de internarlo. Aseguró que no tenía problemas de adicciones ni consumía sustancias, por lo que no consideraba necesario permanecer en una clínica durante un periodo prolongado.
“Yo lo que quería, y se lo dije a mi familia: ‘Lo que quiero evitar es que me encierren porque desde que me casé no he tomado una sola gota de alcohol, no consumo drogas, soy totalmente sano’”, explicó.
El intérprete recordó que llevaba 25 años de matrimonio con Karen Coronado y consideraba que tenía una familia funcional. Desde su perspectiva, el episodio que protagonizó fue por estrés y no justificaba que lo internaran seis meses, como se había contemplado.
“Vaya, 25 años de casado, una familia funcional. Y de pronto tengo este brote que tiene que ver con estrés, que tiene que ver con un ataque de ira normal que le puede pasar a un conductor en el periférico, ¿sabes? Y encerrarme seis meses, que era lo que estaban planeando, que porque yo estaba loco”, contó.
Durante la entrevista, Fernando Núñez también explicó que la familia del cantante había recibido recomendaciones para internarlo e incluso hubo un intento de hacerlo.
Al recordar cómo se sintió cuando supo que existía otra alternativa, Aleks describió el momento como un alivio. Dijo que temía que llegaran personas para llevárselo a la fuerza a una institución psiquiátrica, sin que un especialista hubiera revisado primero su caso.
“Pues vi la luz. Llegaron los hombres de blanco, ya a amarrarme. Y la verdad a mí me parece muy intransigente, si un psiquiatra no ha visto primero cuál es tu situación, y nada más llegan y la patrulla espiritual y te amarran y te llevan. Sí, se parece mucho a un secuestro”, expresó.
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¿Por qué Aleks Syntek pospuso su gira internacional?
Aleks Syntek también aclaró los motivos por los que decidió aplazar sus presentaciones fuera de México. Después de que se difundieran versiones sobre una posible cancelación por sus problemas personales, explicó que la decisión tuvo que ver con su estado emocional y con el desgaste que podían representar los viajes largos.
“Realmente lo que yo siento que pasó es que yo corría el riesgo de perder nuevamente durante un vuelo de 8 o 10 horas, pues la tranquilidad, porque todavía estaba fresquito del episodio. Eso era todo”, aclaró.
El músico insistió en que sus conciertos no fueron cancelados, sino reprogramados para el próximo año. Según explicó, evitar los vuelos de varias horas era una recomendación relacionada con su recuperación.
Fernando Núñez agregó que también se tomó en cuenta el cansancio que podía provocar el jet lag: “Pero por eso se pospuso. No se canceló, porque mucha gente: ‘Ya canceló’, no, lo voy a hacer el próximo año”, puntualizó.
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Aleks Syntek recuerda el concierto que desató las críticas
En otro momento de la entrevista, el músico volvió a referirse a la presentación en la que perdió el control y que provocó una ola de comentarios en redes sociales. Reconoció que llegó al escenario con muchas emociones acumuladas y que, además del enojo, tenía ganas de llorar.
“Pero también existen los brotes de ira. Somos seres humanos. Yo venía cargadito. Venía cargadito y traía muchas cosas encima. Quería llorar también. No solamente me quería enojar”, confesó.
El cantante también cuestionó que el tema principal sobre aquel concierto se haya concentrado en el momento en que se mostró alterado. En su defensa, recordó que durante la presentación se acercó a sus seguidores, les dio besos y recorrió una parte del recinto mientras cantaba.
“Porque yo me bajé a darle besos a la gente. Yo no estaba contra mi público. Les canté Sexo puro y lágrimas y besé a todos de la mano y cachete y me fui hasta atrás de la consola, crucé todo el pabellón ahí del Zócalo de la Benito Juárez”, recordó.
Para explicar cómo un error puede terminar por eclipsar otros momentos de una trayectoria, Syntek comparó lo ocurrido con las ocasiones en que ha interpretado el Himno Nacional en público. Aseguró que, aunque lo ha cantado correctamente en varias oportunidades, la vez que se equivocó fue la que más repercusión tuvo.
“Eso no lo dicen. ¿Por qué? Yo he cantado el himno nacional, bellísimo, siete u ocho veces en eventos, pero una vez me equivoqué y todo México se enteró. ‘Este imbécil no se sabe el himno nacional’. Pasó lo mismo el 15. He dado billones de conciertos, no sé cuántos en mi vida, y en uno pierdo el control. Ah, no, pues ese es el bueno. El mataperros ya llegó y fue lo que sucedió ese día y espero que México me perdone”, expresó.
Al final, Aleks pidió que su comportamiento en aquella presentación no haga olvidar que también es una persona que puede atravesar momentos difíciles. Reconoció que estar frente al público no lo hace inmune a perder el control de sus emociones. “Creo que uno también puede perder el control, aunque estés arriba del escenario. Somos seres humanos. Yo no estoy hecho de inteligencia artificial o de IA. La música no tiene enemigos”, concluyó.