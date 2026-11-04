Aleks Syntek revela por qué rechazó ser internado en una clínica psiquiátrica pese a la insistencia de su familia

Aleks Syntek rechazó ser internado en una clínica psiquiátrica tras su crisis

En una conversación con su psicólogo, Fernando Núñez, Aleks Syntek explicó que le preocupaba que lo llevaran a una institución sin que antes se evaluara su situación. El cantante de Duele el amor expresó que una de sus principales preocupaciones era que su familia aceptara la recomendación de internarlo. Aseguró que no tenía problemas de adicciones ni consumía sustancias, por lo que no consideraba necesario permanecer en una clínica durante un periodo prolongado.

“Yo lo que quería, y se lo dije a mi familia: ‘Lo que quiero evitar es que me encierren porque desde que me casé no he tomado una sola gota de alcohol, no consumo drogas, soy totalmente sano’”, explicó.

El intérprete recordó que llevaba 25 años de matrimonio con Karen Coronado y consideraba que tenía una familia funcional. Desde su perspectiva, el episodio que protagonizó fue por estrés y no justificaba que lo internaran seis meses, como se había contemplado.



Aleks Syntek en exclusiva para Quién. (Jessie Furlong)

“Vaya, 25 años de casado, una familia funcional. Y de pronto tengo este brote que tiene que ver con estrés, que tiene que ver con un ataque de ira normal que le puede pasar a un conductor en el periférico, ¿sabes? Y encerrarme seis meses, que era lo que estaban planeando, que porque yo estaba loco”, contó.

Durante la entrevista, Fernando Núñez también explicó que la familia del cantante había recibido recomendaciones para internarlo e incluso hubo un intento de hacerlo.

Al recordar cómo se sintió cuando supo que existía otra alternativa, Aleks describió el momento como un alivio. Dijo que temía que llegaran personas para llevárselo a la fuerza a una institución psiquiátrica, sin que un especialista hubiera revisado primero su caso.

“Pues vi la luz. Llegaron los hombres de blanco, ya a amarrarme. Y la verdad a mí me parece muy intransigente, si un psiquiatra no ha visto primero cuál es tu situación, y nada más llegan y la patrulla espiritual y te amarran y te llevan. Sí, se parece mucho a un secuestro”, expresó.