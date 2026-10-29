Aleks Syntek confirma su separación de Karen Coronado: 'Soy un hombre complicado, no le quiero hacer daño'

Aleks Syntek confirma su separación de Karen Coronado

“Estoy separado de mi mujer, no se lo he dicho a nadie, eres la primera persona que se lo digo, porque no le quiero hacer daño”, confesó el intérprete de Duele el amor durante una entrevista con Mariano Osorio, en la que también explicó por qué ha decidió alejarse de quien fue su compañera durante más de dos décadas.

El músico, cuyo nombre real es Raúl Alejandro Escajadillo, reconoció que estar juntos no siempre fue sencillo. “Es muy difícil estar a mi lado, soy un hombre complicado, no le quiero hacer daño, quiero que ella sea feliz”, expresó al hablar de Karen, quien ha mantenido un perfil discreto pese a su vínculo con uno de los nombres conocidos del pop mexicano.

Aleks Syntek reconoce que su carrera afectó los sueños de Karen Coronado

Uno de los momentos más significativos de la entrevista llegó cuando Syntek habló del papel de Karen en su carrera. Además de ser su pareja, ella también lo apoyó en asuntos relacionados con su carrera, incluso como mánager, mientras desarrollaba sus propios intereses y proyectos.

Al recordar esos años, el cantante reconoció que su trabajo terminó ocupando buena parte del espacio que ella necesitaba para crecer profesionalmente: “Fue la mujer más luchona que ha estado a mi lado”, dijo antes de admitir que también tuvo responsabilidad en las oportunidades que ella dejó de lado durante su vida juntos.

“También le coarté sus sueños porque mi carrera es monstruosa, abarcaba demasiado espacio, no le dejaba oxígeno para respirar y lo entendí”, añadió.

La canción que Aleks Syntek dedica a Karen Coronado

Durante la entrevista, Syntek también habló de Intocable, uno de sus temas, al que atribuyó un significado especial en este momento de su vida. El cantante explicó que decidió dedicárselo a Karen y que su intención no es despedirse desde el resentimiento. “Quiero que ella sea feliz, pero le dedico esta canción porque intocable es su lugar”, expresó.

Al hablar del cierre de su relación, el músico dejó claro que no busca que su separación sea un enfrentamiento. “No funcionamos, pero no me voy enojado pateando los muebles, me voy diciendo: 'Gracias por lo que me diste'”, comentó.