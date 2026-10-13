Aleks Syntek revela el trastorno de salud mental que padece

Aleks Syntek, intérprete de Sexo, pudor y lágrimas, publicó un video dirigido a sus seguidores europeos, en el que señaló que, por ahora, no puede realizar trayectos aéreos de larga duración. La decisión afecta las presentaciones que tenía previstas en países como España, Alemania y Reino Unido, además de Dublín.

“Voy a tener que retrasar algunas fechas un poquito, pero sí voy a ir con ustedes. No se desesperen”, dijo el músico al explicar que más adelante dará a conocer el nuevo calendario de conciertos. También aseguró que continuará con sus presentaciones en México y en destinos cercanos.

El diagnóstico médico de Aleks Syntek

En la constancia que el cantante compartió en redes sociales, su psiquiatra, Luis Solís Rojas, señala que atiende al músico en consulta privada y que éste presenta un “trastorno psicótico no especificado”, identificado con el código 6A2Z de la Clasificación Internacional de Enfermedades, undécima revisión (CIE-11).

El documento también incluye una recomendación temporal para que Syntek evite los viajes por vía aérea, tanto nacionales como internacionales, hasta diciembre de 2026. De acuerdo con el doctor, la medida busca favorecer su recuperación y ayudarlo a alcanzar una mayor estabilidad frente a los factores de estrés asociados con su situación actual.

El diagnóstico se hizo público después de que el cantante protagonizara varias controversias en septiembre, pero es importante distinguir ambos hechos: el documento médico es la fuente del diagnóstico y no las conductas o declaraciones que circularon en redes sociales.



Trastorno psicótico no especificado

La expresión trastorno psicótico no especificado se utiliza para identificar un cuadro dentro del ámbito de los trastornos psicóticos sin precisar, en la información pública disponible, una condición más concreta. El código 6A2Z corresponde a la categoría de esquizofrenia u otros trastornos psicóticos primarios sin especificación en la CIE-11 de la Organización Mundial de la Salud.

La psicosis puede afectar la forma en que una persona interpreta la realidad. Entre sus manifestaciones posibles se encuentran los delirios —creencias que se mantienen pese a la evidencia en contra— y las alucinaciones, como escuchar o ver cosas que no están presentes. Sin embargo, los síntomas varían según cada caso.