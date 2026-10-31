Viuda de Hugh Hefner revela las humillaciones a las que fue sometida por el fundador de Playboy

Crystal Hefner, viuda de Hugh Hefner, habla de los abusos y humillaciones que sufrió con el fundador de Playboy

Las declaraciones son parte de una serie de testimonios con los que Crystal repasa de manera pública su vida junto a Hefner, fallecido en septiembre de 2017.

En su relato, describe una relación marcada por la diferencia de edad, la desigualdad de poder y las reglas que condicionaban la vida de las mujeres que vivían en la residencia de Los Ángeles.

De acuerdo con Page Six, Crystal asegura que durante su matrimonio tuvo que mantener relaciones sexuales con hombres que no conocía y que estas experiencias le provocaron vergüenza y humillación.



Crystal Hefner o Crystal Harris, en 2026 (Alberto E. Rodriguez/Getty Images)

Asimismo, dijo que Hefner buscaba relacionarse con mujeres que atravesaban situaciones personales difíciles, porque consideraba que eran más fáciles de manipular.

En este sentido, Crystal afirma que su propia historia familiar influyó en su vulnerabilidad frente al empresario, ya que, según contó, Hefner identificaba a mujeres con antecedentes de carencias afectivas o problemas familiares y aprovechaba esas circunstancias para establecer relaciones en las que él conservaba el control.

La modelo también cuestiona la imagen que durante décadas proyectó el fundador de Playboy.



Crystal Hefner, viuda de Hugh Hefner, revive las humillaciones que vivió junto al fundador de Playboy (Charley Gallay/Getty Images for Playboy)

A su juicio, la fama y la influencia social de Hefner contribuyeron a protegerlo de las críticas y permitieron que su comportamiento quedara fuera del escrutinio de otros hombres y de los medios de comunicación.