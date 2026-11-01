Belinda dará vida a la emperatriz Carlota en la serie que lleva el nombre de este personaje histórico. Para Carlos Quintanilla, productor de la ficción, la elección de la cantante no fue casualidad: desde que comenzó a imaginar el proyecto, tuvo claro que quería que ella encabezara la historia.
¿Por qué Belinda fue elegida para interpretar a Carlota? El productor revela la razón
¿Por qué Belinda fue elegida para interpretar a Carlota? El productor revela la razón
En una entrevista con el reportero Tobby Tobias, Carlos Quintanilla explicó que encontró una conexión entre la figura pública de Belinda y la emperatriz, además de considerar que tenía las cualidades necesarias para interpretar una versión diferente del personaje.
Pero la conversación también dio pie a hablar de otro tema que suele acompañar a la cantante: los rumores sobre su supuesta actitud de diva y lo complicado que sería trabajar con ella. El productor, quien convivió con Belinda durante el rodaje, respondió a esos comentarios y compartió su experiencia.
¿Por qué Belinda fue elegida para interpretar a Carlota?
Carlos Quintanilla explicó que desde el principio relacionó a Belinda con la protagonista de la serie. Para él, la cantante tiene una presencia dentro del espectáculo que le recordó a la importancia histórica de la emperatriz, por lo que quiso establecer una especie de homenaje entre ambas.
“Desde que pensé Carlota, pensé que ella era la emperatriz del pop y había que darle un homenaje con nuestra emperatriz Carlota”, declaró.
El productor también contó que buscaban alejarse de una representación solemne y presentar a una Carlota con una personalidad más contemporánea, moderna y divertida. En ese sentido, consideró que Belinda tenía todo lo necesario para darle vida.
“Queríamos hacer una Carlota moderna, divertida y creo que Beli lo tiene todo para interpretarla”, expresó.
Carlos Quintanilla responde a los rumores sobre Belinda como diva
Durante la entrevista, el productor fue cuestionado sobre cómo había sido trabajar con la cantante y si se había encontrado con la actitud complicada que algunas versiones le atribuyen en los sets de grabación.
Su respuesta fue muy distinta a esos comentarios. Quintanilla describió a Belinda como una persona cercana y generosa, y recordó algunos detalles que tuvo con el equipo durante las jornadas de trabajo.
“Estupenda. Yo no sé, de verdad, Beli es uno de los seres humanos más lindos que yo conozco y nos llevó mariachis, cada vez que viajaba a México porque además, estaba viajando siempre a sus conciertos y demás, nos traía todos los dulces que no hay en España y entonces nos tenía muy consentidos, y sus compañeros son lo máximo y se la pasaron increíble, hicimos una familia linda en Carlota”, contó.
El productor también destacó el ambiente que se formó entre los integrantes de la producción y aseguró que la experiencia de trabajar con Belinda fue positiva.
Al preguntarle por qué cree que siguen circulando versiones sobre la supuesta actitud de diva de la cantante, Quintanilla consideró que las historias conflictivas suelen llamar más la atención que las experiencias positivas de quienes han trabajado con una figura pública.
“Porque a la gente le encanta el conflicto. Si estuviéramos todos tranquilos en casa y tal, siempre es bueno un rumor por ahí y es bonito que la gente viva de los rumores, pero yo sí puedo decir que Beli es una profesional en toda la extensión de la palabra, es una mujer apasionada, entregada, entonces, pues no sé, los rumores”, comentó.
Incluso encontró una relación entre esos comentarios y la historia que cuenta la serie, pues recordó que la vida de la pareja imperial también ha estado rodeada de versiones y especulaciones: “Carlota va de rumores, son los rumores de la pareja imperial del último imperio mexicano. Entonces, pues hemos vivido los rumores y es divertido echar rumores”, agregó.