¿Por qué Belinda fue elegida para interpretar a Carlota? El productor revela la razón

En una entrevista con el reportero Tobby Tobias, Carlos Quintanilla explicó que encontró una conexión entre la figura pública de Belinda y la emperatriz, además de considerar que tenía las cualidades necesarias para interpretar una versión diferente del personaje.

Pero la conversación también dio pie a hablar de otro tema que suele acompañar a la cantante: los rumores sobre su supuesta actitud de diva y lo complicado que sería trabajar con ella. El productor, quien convivió con Belinda durante el rodaje, respondió a esos comentarios y compartió su experiencia.



Belinda y Miguel Ángel Silvestre (HBO Max)

¿Por qué Belinda fue elegida para interpretar a Carlota?

Carlos Quintanilla explicó que desde el principio relacionó a Belinda con la protagonista de la serie. Para él, la cantante tiene una presencia dentro del espectáculo que le recordó a la importancia histórica de la emperatriz, por lo que quiso establecer una especie de homenaje entre ambas.

“Desde que pensé Carlota, pensé que ella era la emperatriz del pop y había que darle un homenaje con nuestra emperatriz Carlota”, declaró.

El productor también contó que buscaban alejarse de una representación solemne y presentar a una Carlota con una personalidad más contemporánea, moderna y divertida. En ese sentido, consideró que Belinda tenía todo lo necesario para darle vida.

“Queríamos hacer una Carlota moderna, divertida y creo que Beli lo tiene todo para interpretarla”, expresó.