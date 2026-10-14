Inés Gómez Mont debuta como novelista con ‘Ley de Fuego’, un thriller legal y de suspenso romántico

¿De qué se trata ‘Ley de Fuego’, la primera novela de Inés Gómez Mont?

Ley de Fuego cuenta la historia de Carlota Torres, una reconocida penalista mexicana, integrante de una reconocida familia de abogados, que acepta defender a Emilio Zárate, un poderoso empresario señalado de encabezar una organización criminal.

Este caso enfrenta a Carlota con Lorenzo Andrade, Fiscal General de la República, quien ha prometido hacer justicia desde su cargo, pero quien está unido a Carlota por razones personales, no sólo porque sus familias han sido adversarias, sino porque entre ellos existe una atracción que es imposible de negar.

Ley de Fuego es la primera novela escrita por Inés Gómez Mont Arena (Amazon)

El relato es una especie de Romeo y Julieta bajo la premisa de que del odio al amor hay sólo un paso.

Dos integrantes de familias rivales (y poderosas) están irremediablemente destinados a encontrarse, enamorarse, enfrentarse en los tribunales, atravesar situaciones extremas que los ponen al borde de la muerte y del escarnio público, para finalmente salir bien librados y consumar su amor, además de ser reconocidos por sus hazañas, pero dejando abierta la puerta a nuevas complicaciones en el futuro.

Proveniente ella misma de una prominente familia de abogados y con una carrera en la industria del entretenimiento mexicano, en las páginas de su primera novela Inés parece hacer catarsis de su propia historia con la justicia mexicana.

Construye un universo telenovelesco (cada pasaje está descrito de tal forma que podría facilitar la producción de una serie, si alguien optara por llevarla a la pantalla) en el que una mujer demuestra su fuerza, sus principios y convicciones en el terreno de lo legal, para finalmente tener el final romántico soñado, como lo marca el canon de los melodramas.

Al recorrer algunas de las páginas del libro no pudimos evitar imaginar a actrices como Angelique Boyer o Bárbara de Regil convertidas en la Carlota Torres que imaginó Inés Gómez Mont.