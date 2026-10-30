Ines Gómez Mont es detenida en Florida, Estados Unidos

¿Por qué buscaban a Inés Gómez Mont y a su esposo?
La investigación contra la conductora y el empresario se remonta a 2019 y está relacionada con presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita, delincuencia organizada y peculado. De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), la pareja habría participado en un esquema que utilizó empresas para simular operaciones y triangular recursos provenientes de contratos públicos.
Uno de los puntos centrales del expediente son dos contratos celebrados con centros federales de readaptación social, cuyo monto asciende a aproximadamente 2 mil 950 millones de pesos. La Fiscalía sostiene que parte de esos recursos habría sido transferida a través de distintas empresas para ocultar su origen.