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Espectáculos

Ines Gómez Mont es detenida en Florida, Estados Unidos

La conductora Inés Gómez Mont fue detenida en Florida luego de cuatro años prófuga de la justicia mexicana.
vie 30 octubre 2026 03:24 PM
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Inés Gómez Mont (Instagram)

La presentadora de televisión Inés Gómez Mont fue detenida este viernes 30 de octubre de 2026 en Florida, Estados Unidos, luego de permanecer prófuga de la justicia mexicana desde 2021.

La conductora y su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga, enfrentan órdenes de aprehensión en México. Se espera que las autoridades nacionales soliciten su extradición al país.

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¿Por qué buscaban a Inés Gómez Mont y a su esposo?

La investigación contra la conductora y el empresario se remonta a 2019 y está relacionada con presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita, delincuencia organizada y peculado. De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), la pareja habría participado en un esquema que utilizó empresas para simular operaciones y triangular recursos provenientes de contratos públicos.

Uno de los puntos centrales del expediente son dos contratos celebrados con centros federales de readaptación social, cuyo monto asciende a aproximadamente 2 mil 950 millones de pesos. La Fiscalía sostiene que parte de esos recursos habría sido transferida a través de distintas empresas para ocultar su origen.

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En octubre de 2021, un juez giró órdenes de aprehensión contra Gómez Mont y Álvarez Puga. Tras su salida de México, las autoridades solicitaron a Interpol emitir fichas rojas para facilitar su localización en otros países. Este octubre la ficha roja fue suspendida, no obstante, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la orden de aprehensión seguía vigente en México.

La conductora ha rechazado públicamente las acusaciones. En una de sus declaraciones, aseguró: “Soy conductora de televisión y mamá de tiempo completo. Y bajo ningún concepto pertenezco al crimen organizado”.

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