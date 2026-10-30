Ines Gómez Mont es detenida en Florida, Estados Unidos

La presentadora de televisión Inés Gómez Mont fue detenida este viernes 30 de octubre de 2026 en Florida, Estados Unidos, luego de permanecer prófuga de la justicia mexicana desde 2021.

La conductora y su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga, enfrentan órdenes de aprehensión en México. Se espera que las autoridades nacionales soliciten su extradición al país.