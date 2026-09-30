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Inés Gomez Mont y Víctor Álvarez Puga: Interpol les retira la ficha roja

Sheinbaum anunció que Interpol retira la ficha roja contra Inés Gomez Mont y su esposo Víctor Álvarez Puga; adelantó que el gobierno de México solicitará conocer los motivos de la decisión
mié 30 septiembre 2026 10:42 AM
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Inés Gómez Mont y su esposo Víctor Álvarez Puga
Inés Gómez Mont y su esposo, Víctor Álvarez Puga (Instagram)

El caso de Inés Gómez Mont y Víctor Manuel Álvarez Puga dio un nuevo giro. Este miércoles, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que Interpol retiró las fichas rojas que pesaban sobre la conductora y su esposo, ambos requeridos por autoridades mexicanas.

Durante su conferencia matutina, Sheinbaum señaló que recibió la información ese mismo día y adelantó que el gobierno de México solicitará a Interpol conocer los motivos de la decisión.

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Inés Gomez Mont y Víctor Álvarez Puga: Interpol les retira la ficha roja

Víctor Manuel Álvarez Puga y su esposa Inés Gómez Mont, presuntos involucrados en una red millonaria de facturas falsas, ya no son buscados por la Interpol, reveló la presidenta en la mañanera.

“Me comentaron hoy en la mañana que le quitaron la ficha roja a Gómez Mont y Álvarez Puga”, dijo la presidenta.

Sheinbaum también aseguró que México buscará que las notificaciones sean reactivadas, al señalar que ambos cuentan con órdenes de aprehensión en territorio mexicano. “Vamos a solicitar que se recupere la ficha roja”, afirmó.

¿Por qué Inés Gomez Mont y Víctor Álvarez Puga son buscados en México?

La situación de Gómez Mont y Álvarez Puga está relacionada con una investigación de la Fiscalía General de la República por presuntos delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. En el caso de Álvarez Puga también existe una orden de aprehensión por presunta defraudación fiscal.

En marzo de 2025, la Unidad de Inteligencia Financiera informó que una resolución judicial ordenó retirar a Gómez Mont y Álvarez Puga de la Lista de Personas Bloqueadas. La UIF señaló entonces que el Ministerio Público mantenía una orden de aprehensión contra ambos, quienes se encontraban en el extranjero.

La FGR había solicitado previamente a Interpol la emisión de una notificación roja para su localización y detención provisional con fines de extradición. En octubre de 2025, la propia Fiscalía informó que la notificación contra Álvarez Puga estaba vigente y que se había iniciado un procedimiento para solicitar su extradición desde Estados Unidos.

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El caso de Álvarez Puga en Estados Unidos

En octubre de 2025, Álvarez Puga fue detenido en Estados Unidos por autoridades migratorias . En ese momento, el Gobierno mexicano informó que esperaba conocer las condiciones de su detención y que se analizaba su posible regreso a México. Posteriormente, la FGR dio a conocer que había solicitado formalmente iniciar el trámite para su detención provisional con fines de extradición.

Por ahora, el retiro de una notificación roja no elimina las órdenes de aprehensión que existen en México. Además, Interpol explica que una notificación roja no constituye por sí misma una orden de detención internacional, sino una solicitud para localizar y detener provisionalmente a una persona con miras a su extradición o a una acción judicial similar.

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