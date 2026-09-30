Inés Gomez Mont y Víctor Álvarez Puga: Interpol les retira la ficha roja

Víctor Manuel Álvarez Puga y su esposa Inés Gómez Mont, presuntos involucrados en una red millonaria de facturas falsas, ya no son buscados por la Interpol, reveló la presidenta en la mañanera.

“Me comentaron hoy en la mañana que le quitaron la ficha roja a Gómez Mont y Álvarez Puga”, dijo la presidenta.

Sheinbaum también aseguró que México buscará que las notificaciones sean reactivadas, al señalar que ambos cuentan con órdenes de aprehensión en territorio mexicano. “Vamos a solicitar que se recupere la ficha roja”, afirmó.

¿Por qué Inés Gomez Mont y Víctor Álvarez Puga son buscados en México?

La situación de Gómez Mont y Álvarez Puga está relacionada con una investigación de la Fiscalía General de la República por presuntos delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. En el caso de Álvarez Puga también existe una orden de aprehensión por presunta defraudación fiscal.

En marzo de 2025, la Unidad de Inteligencia Financiera informó que una resolución judicial ordenó retirar a Gómez Mont y Álvarez Puga de la Lista de Personas Bloqueadas. La UIF señaló entonces que el Ministerio Público mantenía una orden de aprehensión contra ambos, quienes se encontraban en el extranjero.

La FGR había solicitado previamente a Interpol la emisión de una notificación roja para su localización y detención provisional con fines de extradición. En octubre de 2025, la propia Fiscalía informó que la notificación contra Álvarez Puga estaba vigente y que se había iniciado un procedimiento para solicitar su extradición desde Estados Unidos.