Checo Pérez: la trayectoria del piloto mexicano que hizo historia en la Fórmula 1

La gran trayectoria de Checo Pérez

Nacido el 26 de enero de 1990 en Guadalajara, Jalisco, Checo comenzó a competir en karting cuando tenía apenas seis años. Su talento lo llevó a buscar oportunidades fuera de México y, a los 15 años, se trasladó a Alemania para continuar su formación como piloto. Después de competir en distintas categorías juveniles, ganó el campeonato británico de Fórmula 3 en la categoría National Class, en 2007, y más tarde dio el salto a GP2, donde terminó como subcampeón en 2010.

Su llegada a la máxima categoría ocurrió en 2011, cuando debutó con Sauber. Un año después comenzó a llamar la atención internacional al conseguir tres podios, incluidos los segundos lugares en Malasia e Italia y el tercer puesto en Canadá. Aquellos resultados confirmaron que el mexicano tenía potencial para competir al más alto nivel.

En 2013 fue fichado por McLaren, una etapa complicada en la que no consiguió subir al podio. Sin embargo, su carrera encontró estabilidad a partir de 2014, cuando se incorporó a Force India. Con ese equipo —que posteriormente se convirtió en Racing Point—, Pérez construyó una reputación como uno de los pilotos más consistentes de la zona media, gracias a su capacidad para administrar los neumáticos y aprovechar las oportunidades estratégicas durante las carreras.

Uno de los momentos que cambió su carrera llegó en diciembre de 2020. En el Gran Premio de Sakhir, después de caer hasta el último lugar en la primera vuelta, Checo remontó para conseguir su primera victoria en la Fórmula 1. Fue un triunfo especialmente significativo porque llegó después de que se anunciara que no continuaría con Racing Point para la siguiente temporada. Su desempeño le abrió las puertas de Red Bull.

La etapa de Checo Pérez con Red Bull

En 2021, Pérez se convirtió en piloto de Red Bull Racing y comenzó una de las etapas más importantes de su trayectoria. Su primera victoria con la escudería llegó ese mismo año, en el Gran Premio de Azerbaiyán, y su trabajo como compañero de Max Verstappen fue relevante en la lucha del equipo por los campeonatos.

En 2022 sumó dos triunfos más, en Mónaco y Singapur, y terminó tercero en el campeonato de pilotos. Un año después alcanzó el resultado más importante de su carrera: el subcampeonato mundial de Fórmula 1, con 285 puntos. Fue, además, una temporada histórica para Red Bull, que consiguió colocar a sus dos pilotos en los primeros lugares de la clasificación por primera vez en su historia.

En 2024, su último año con la escudería austriaca, los resultados no fueron los esperados y concluyó el campeonato en la octava posición. Al terminar la temporada, ambas partes separaron sus caminos. Checo pasó 2025 fuera de la parrilla, pero su historia en la Fórmula 1 todavía tenía otro capítulo por escribir.

El regreso de Checo Pérez con Cadillac y un nuevo capítulo en su carrera

En 2026, el mexicano regresó a la máxima categoría como piloto de Cadillac, equipo que debutó en la Fórmula 1 con Pérez y Valtteri Bottas como sus pilotos titulares. Su incorporación representa un nuevo desafío: aportar su experiencia en la construcción de una escudería que comienza desde cero en el campeonato.