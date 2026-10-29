Fórmula 1 en México 2026: fechas, horarios, favoritos y todo sobre el Gran Premio de la Ciudad de México

¿Cuándo es el Gran Premio de México 2026?

El Gran Premio de la Ciudad de México se llevará a cabo del 30 de octubre al 1 de noviembre de 2026. Las actividades comienzan el viernes con las primeras prácticas libres, continúa el sábado con la última sesión de entrenamientos y la clasificación, y culmina el domingo con la carrera principal.

La sede es el Autódromo Hermanos Rodríguez, ubicado en la Ciudad Deportiva Magdalena Mixiuhca, en la alcaldía Iztacalco de la Ciudad de México. El circuito tiene una longitud de 4.304 kilómetros y la carrera está programada a 71 vueltas, para completar una distancia de poco más de 305 kilómetros.

¿Quién es el favorito para ganar el Gran Premio de México?

El nombre que llega con mayor fuerza a esta cita es el de Andrea Kimi Antonelli, piloto italiano de Mercedes y líder del campeonato mundial. Después de ganar el Gran Premio de Estados Unidos en Austin, el pasado 25 de octubre, suma 365 puntos y mantiene una ventaja de 123 unidades sobre su compañero de equipo, George Russell, y de 124 sobre Lewis Hamilton, de Ferrari.

Antonelli podría asegurar el título mundial en México si termina entre los nueve primeros lugares, sin depender del resultado de sus rivales. También puede proclamarse campeón en determinados escenarios si no suma puntos, siempre que Russell y Hamilton no ganen la carrera. De conseguirlo, se convertiría en el campeón más joven en la historia de la Fórmula 1.

Sin embargo, ser el favorito para llevarse el campeonato no significa tener asegurada la victoria del domingo. La clasificación, la estrategia de neumáticos, las paradas en pits y el rendimiento de cada monoplaza en la altura de la capital serán determinantes.

Otro piloto a seguir es Max Verstappen, de Red Bull, quien ha ganado cinco de las últimas ocho ediciones disputadas en México. Lando Norris, de McLaren, llega como el ganador de la carrera de 2025, cuando dominó de principio a fin y se impuso a Charles Leclerc, de Ferrari, y Verstappen.

Checo Pérez vuelve a casa con Cadillac

Uno de los grandes atractivos para la afición mexicana será el regreso de Sergio Pérez al Gran Premio de México. Después de no participar en la edición de 2025, el piloto tapatío volverá a correr frente a su público, ahora como integrante de Cadillac, escudería que se incorporó a la parrilla de la Fórmula 1 en 2026.

La carrera también será un momento especial en su trayectoria: Pérez está por alcanzar las 300 participaciones en Grandes Premios. El mexicano debutó en la categoría en 2011 y, a lo largo de su carrera, ha conseguido seis victorias y 39 podios.

Su regreso tiene un valor especial después de su etapa en Red Bull, equipo con el que consiguió cinco de sus seis triunfos y contribuyó a los campeonatos de constructores de 2022 y 2023. Ahora, con Cadillac, enfrenta el reto de ayudar a desarrollar un proyecto nuevo en la categoría.

Aunque el equipo todavía busca consolidarse en la parrilla y Pérez no ha sumado puntos en la temporada 2026, su presencia será uno de los highlights del fin de semana. Para los aficionados mexicanos, también representa la oportunidad de acompañar a uno de los pilotos nacionales más exitosos en la historia.

Horarios del Gran Premio de México 2026

Viernes 30 de octubre

12:30 a 13:30 horas: primera práctica libre de Fórmula 1.

16:00 a 17:00 horas: segunda práctica libre de Fórmula 1.

Sábado 31 de octubre

11:30 a 12:30 horas: tercera práctica libre.

15:00 a 16:00 horas: clasificación, que definirá la parrilla de salida para la carrera del domingo.

Domingo 1 de noviembre

12:00 a 12:30 horas: desfile de pilotos.

13:44 horas: ceremonia del himno nacional.

14:00 horas: inicio del Gran Premio de la Ciudad de México.

La carrera está programada para 71 vueltas, con una duración máxima de dos horas. Los horarios pueden cambiar por decisiones de la organización o condiciones de competencia.

¿Qué otras carreras habrá durante el fin de semana de la Fórmula 1?

El Gran Premio no se limita a los monoplazas. Durante los tres días también habrá competencias de otras categorías que forman parte del programa oficial del evento.

La GTM Super Copa tendrá sesiones de práctica y clasificación el viernes, además de carreras el sábado y domingo. La Formula 4 NACAM Championship contará con entrenamientos y clasificación el viernes y el sábado, así como carreras durante el fin de semana. Por su parte, Masters Historic reunirá automóviles históricos de competición, con prácticas, clasificación y carreras.

¿Dónde ver el Gran Premio de México 2026?

Quienes no asistan al Autódromo Hermanos Rodríguez podrán seguir la actividad de la Fórmula 1 a través de las opciones de transmisión disponibles en México. Canal 5 tendrá cobertura en televisión abierta, mientras que Sky Sports y F1 TV son alternativas para seguir el evento, de acuerdo con la disponibilidad de cada servicio y sus paquetes.