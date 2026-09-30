Andrea Legarreta y Mía Rubín, dos generaciones y una misma forma de vivir la moda con Philosophy

El otoño ya está aquí y con él llega una nueva oportunidad para jugar con nuestro clóset. Para esta temporada, Philosophy Jr presenta su colección Otoño/Invierno 2026 de la mano de Andrea Legarreta y Mía Rubín, quienes se suman como nuevas embajadoras de la marca.
Madre e hija protagonizan esta nueva etapa de Philosophy Jr y demuestran que la moda no tiene edad: una misma prenda puede adquirir una personalidad completamente distinta dependiendo de quién la lleve y cómo decida combinarla.
La colección parte de una idea muy clara: crear looks modernos, femeninos y versátiles que puedan acompañarnos durante los meses más fríos y adaptarse a diferentes momentos del día. Piezas fáciles de combinar, pero con ese toque que puede transformar por completo un outfit.