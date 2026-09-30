Andrea Legarreta y Mía Rubín, dos generaciones y una misma forma de vivir la moda con Philosophy

Mía Rubín y Andrea Legarreta son parte de la nueva colección de Philosophy Jr

La colección apuesta por esa ropa que podemos llevar una y otra vez y combinar de mil maneras. El layering se convierte en uno de los grandes protagonistas de esta temporada, acompañado por texturas y básicos elevados que nos hacen mucho más fácil construir un look de invierno sin dejar de lado nuestra comodidad. La idea es que podamos pasar de un plan casual a uno más elegante sin tener que cambiar completamente nuestro outfit, jugando con las capas y las combinaciones para darle una personalidad diferente a cada look.



La actriz y conductora nos demuestra que la moda no tiene edad. (Cortesía Philosophy)





Andrea y Mía: dos generaciones con un mismo amor por la moda

Y es justo esta versatilidad la que hace que Andrea Legarreta y Mía Rubín sean las protagonistas perfectas para presentar esta colección. Aunque son de generaciones diferentes, ambas nos muestran que no existe una sola manera de llevar la ropa.

Philosophy Jr las reúne para mostrar dos perspectivas distintas que parten de una misma idea: usar la moda como una forma de expresar quiénes somos. Su relación como madre e hija añade un componente personal a la campaña y demuestra cómo una misma colección puede adaptarse a distintas edades, estilos y formas de llevar una prenda.

Más que seguir reglas, la marca propone experimentar con la moda y hacer que cada pieza se sienta propia. Porque no se trata de vestir de una sola manera, sino de encontrar en cada look una forma de expresar nuestra personalidad.

