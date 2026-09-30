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Moda

Andrea Legarreta y Mía Rubín, dos generaciones y una misma forma de vivir la moda con Philosophy

Philosophy presenta su colección junto a Andrea Legarreta y Mía Rubín celebrando la versatilidad, el estilo personal y la moda entre generaciones.
mié 30 septiembre 2026 03:20 PM
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¡Andrea y Mía son las nuevas embajadoras de Philosophy y no podemos estar más emocionados al respecto! (Cortesía Philosophy)

El otoño ya está aquí y con él llega una nueva oportunidad para jugar con nuestro clóset. Para esta temporada, Philosophy Jr presenta su colección Otoño/Invierno 2026 de la mano de Andrea Legarreta y Mía Rubín, quienes se suman como nuevas embajadoras de la marca.

Madre e hija protagonizan esta nueva etapa de Philosophy Jr y demuestran que la moda no tiene edad: una misma prenda puede adquirir una personalidad completamente distinta dependiendo de quién la lleve y cómo decida combinarla.

La colección parte de una idea muy clara: crear looks modernos, femeninos y versátiles que puedan acompañarnos durante los meses más fríos y adaptarse a diferentes momentos del día. Piezas fáciles de combinar, pero con ese toque que puede transformar por completo un outfit.

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Mía Rubín y Andrea Legarreta son parte de la nueva colección de Philosophy Jr

La colección apuesta por esa ropa que podemos llevar una y otra vez y combinar de mil maneras. El layering se convierte en uno de los grandes protagonistas de esta temporada, acompañado por texturas y básicos elevados que nos hacen mucho más fácil construir un look de invierno sin dejar de lado nuestra comodidad. La idea es que podamos pasar de un plan casual a uno más elegante sin tener que cambiar completamente nuestro outfit, jugando con las capas y las combinaciones para darle una personalidad diferente a cada look.

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La actriz y conductora nos demuestra que la moda no tiene edad. (Cortesía Philosophy)


Andrea y Mía: dos generaciones con un mismo amor por la moda

Y es justo esta versatilidad la que hace que Andrea Legarreta y Mía Rubín sean las protagonistas perfectas para presentar esta colección. Aunque son de generaciones diferentes, ambas nos muestran que no existe una sola manera de llevar la ropa.

Philosophy Jr las reúne para mostrar dos perspectivas distintas que parten de una misma idea: usar la moda como una forma de expresar quiénes somos. Su relación como madre e hija añade un componente personal a la campaña y demuestra cómo una misma colección puede adaptarse a distintas edades, estilos y formas de llevar una prenda.

Más que seguir reglas, la marca propone experimentar con la moda y hacer que cada pieza se sienta propia. Porque no se trata de vestir de una sola manera, sino de encontrar en cada look una forma de expresar nuestra personalidad.

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Mía Rubín se une a su mamá para esta increíble campaña (Cortesía Philosophy)

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Philosophy Jr la marca que debes tener en el radar

Para este Otoño/Invierno, la marca quiere acompañarnos en nuestro día a día con una colección que encuentra el equilibrio entre el estilo, la comodidad y la funcionalidad. La ropa está pensada para integrarse fácilmente a un clóset normal y, al mismo tiempo, ofrecer diferentes posibilidades de styling.

Desde combinaciones más relajadas hasta outfits que pueden funcionar para momentos especiales, la colección buscar ser una opción práctica para distintos planes. El layering, las mezclas de texturas у los básicos elevados nos permiten experimentar y encontrar nuevas formas de llevar prendas que pueden convertirse en nuestros esenciales de esta temporada.

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Philosophy nos acompañará este otoño e invierno de la manera más chic. (Cortesía Philosophy)

Además, Philosophy Jr continúa acercando sus colecciones a las consumidoras mexicanas a través de sus puntos de venta seleccionados en Sears y Sanborns. La marca es una alternativa accesible para quienes queremos incorporar nuevas trends a un estilo que sea funcional, versátil y fácil de llevar en nuestro día a día.

Con esta colección, Philosophy Jr nos invita a dejar de pensar en la moda como una serie de reglas y comenzar a verla como una herramienta para experimentar con nuestro estilo. Andrea Legarreta y Mía Rubín nos muestran dos maneras diferentes de interpretar una misma colección y, al mismo tiempo, nos recuerdan que nuestras prendas pueden acompañarnos en diferentes etapas y momentos de la vida.

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Tags

Andrea Legarreta Temporada Otoño-Invierno

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