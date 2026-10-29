La casa donde nació Salma Hayek pudo ser un restaurante; aquí la historia

Papá de Salma Hayek es reconocido como

Empresario del Siglo

Durante el encuentro con la prensa, Sami expresó su satisfacción por recibir este reconocimiento y agradeció la oportunidad de compartir el momento con sus socios.

“La verdad me siento muy a gusto, me siento muy contento, me siento muy satisfecho de que me den la oportunidad de estar aquí con mis socios”, comentó.

Al preguntarle si su hija Salma ya se había comunicado con él para felicitarlo por el homenaje, el empresario señaló que todavía no habían hablado y dejó abierta la posibilidad de que lo hicieran en los próximos días. “No, no he hablado con ella, creo hay que esperar, a ver mañana o pasado”, respondió.

La casa donde nació Salma Hayek pudo ser restaurante

Otro de los temas de la entrevista fue el incendio de la casa donde nacieron Salma y su hermano Sami, ocurrido en octubre de 2025. Al ser cuestionado sobre lo que sintió al saber que el inmueble se había quemado, el empresario fue contundente y explicó que ya no mantiene un vínculo con esa propiedad, pues la vendió años atrás al cantante Joan Sebastian.

“¿Qué te puedo decir? No sentí nada por una razón muy especial: Esa casa se la vendimos 15 años atrás a mi amigo Joan, ¿verdad? Y él murió intestado, hubo posibilidad de venderla, la persona que manejó eso, el testamento o lo intestado, nunca apareció y no sabemos de ella”, explicó.

Cuando los reporteros le preguntaron si le gustaría recuperar la vivienda en algún momento, el padre de Salma Hayek descartó esa posibilidad sin titubear: “No, no, no, no”, respondió.

Sami insistió en que esa propiedad representa una etapa que ya quedó atrás y que su familia actualmente tiene otra casa, por lo que no considera necesario volver a adquirirla.

“Eso es otro tiempo, es otra casa y son otras condiciones. Nosotros ya tenemos otra casa. Cuando la vendimos pues fue por algo, ¿no?”, señaló.

Durante la conversación, también reveló los planes que Joan Sebastian tenía para el inmueble. De acuerdo con Sami, el cantante quería convertirlo en un restaurante llamado La Casa de Salma, un proyecto que se fue posponiendo hasta que la muerte del artista impidió que se concretara.

“Sí, quería hacer un restaurante que se llamara La Casa de Salma. Y se fue posponiendo, posponiendo, posponiendo y, cuando dijo que ya la iba a hacer, falleció”, relató.

Sobre la posibilidad de que Salma retomara el proyecto de su fallecido amigo, Sami aseguró que no tiene conocimiento de que exista esa intención y subrayó que cada integrante de la familia mantiene su independencia.

“No, no, no, no. Salma está en su trabajo, nosotros somos muy independientes. Aquí anda mi hijo, ¿verdad? Somos independientes, no nos metemos en la vida de los demás familiares”, expresó.