Valentina Paloma, hija de Salma Hayek, protagoniza portada de los 200 solteros más codiciados de Reino Unido

Valentina Paloma, la soltera más codiciada de Reino Unido

La joven protagoniza la edición de diciembre de Tatler, donde aparece en el primer lugar de su tradicional Little Black Book, la selección de las 200 personas más codiciadas de Reino Unido. Junto a ella posó Henry Pollock, jugador de rugby inglés.

En la entrevista, Valentina habló de su gusto por Londres y, en particular, por la cultura de los pubs. Confesoó que disfruta el humor británico y la propuesta musical de la ciudad: entre sus lugares favoritos están clubes alternativos y festivales como Glastonbury, Coachella y Primavera Sound.

“Creo que la cultura de Londres es mi cosa favorita en el mundo. Me encanta la cultura de los pubs. Me encanta el humor británico, esas pequeñas cosas que realmente no puedes encontrar en ningún otro lugar”, confesó.



“Soy más de vodka, un martini es demasiado. Soy más de tomar de golpe, sin importar lo que beba. Así que, si empezara a tomar martinis de golpe, terminaría muy mal”, añadió.

Asimismo, reveló que, aunque es heredera de uno de los emporios más grandes en la industria de la moda, su estilo personal tampoco depende únicamente de las grandes casas de moda que forman parte del universo de su padre, presidente de Kering, el grupo detrás de firmas como Gucci, Saint Laurent y Balenciaga. A Valentina le gusta recorrer Portobello Market en busca de piezas vintage y objetos curiosos para su casa.

“Estoy obsesionada. Encuentro un plato antiguo [en Portobello]… Había una tienda en la esquina llamada Alice’s. Creo que ya cerró, y eso me pone muy triste. Era una tienda de antigüedades muy peculiar y caprichosa, y ahí encontraba muchas cosas al azar para mi departamento”.