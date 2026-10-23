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Espectáculos

Valentina Paloma, hija de Salma Hayek, protagoniza portada de los 200 solteros más codiciados de Reino Unido

La estudiante de 19 años encabeza junto al jugador de rugby Henry Pollock la lista. En entrevista reveló que, lejos de la vida de lujo, disfruta los pubs, los mercados vintage y comprar en Ikea.
vie 23 octubre 2026 10:19 AM
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Valentina Paloma, hija de Salma Hayek. (Getty Images)

Valentina Paloma Pinault, hija de Salma Hayek y el empresario François-Henri Pinault, encabeza junto al jugador de rugby Henry Pollock la edición de los 200 solteros más codiciados de Reino Unido de la revista británica Tatler.

En entrevista, la joven de 19 años habló como nunca antes de su vida privada. Reveló que tiene una vida en Londres alejada del estereotipo de una heredera del mundo del lujo. Estudia en King’s College London y, aunque la moda forma parte de su entorno familiar, ella disfruta buscar ropa vintage en mercados locales, salir a escuchar música y pasar a Ikea para comprar cosas para su departamento.

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Valentina Paloma, la soltera más codiciada de Reino Unido

La joven protagoniza la edición de diciembre de Tatler, donde aparece en el primer lugar de su tradicional Little Black Book, la selección de las 200 personas más codiciadas de Reino Unido. Junto a ella posó Henry Pollock, jugador de rugby inglés.

En la entrevista, Valentina habló de su gusto por Londres y, en particular, por la cultura de los pubs. Confesoó que disfruta el humor británico y la propuesta musical de la ciudad: entre sus lugares favoritos están clubes alternativos y festivales como Glastonbury, Coachella y Primavera Sound.

“Creo que la cultura de Londres es mi cosa favorita en el mundo. Me encanta la cultura de los pubs. Me encanta el humor británico, esas pequeñas cosas que realmente no puedes encontrar en ningún otro lugar”, confesó.

“Soy más de vodka, un martini es demasiado. Soy más de tomar de golpe, sin importar lo que beba. Así que, si empezara a tomar martinis de golpe, terminaría muy mal”, añadió.

Asimismo, reveló que, aunque es heredera de uno de los emporios más grandes en la industria de la moda, su estilo personal tampoco depende únicamente de las grandes casas de moda que forman parte del universo de su padre, presidente de Kering, el grupo detrás de firmas como Gucci, Saint Laurent y Balenciaga. A Valentina le gusta recorrer Portobello Market en busca de piezas vintage y objetos curiosos para su casa.

“Estoy obsesionada. Encuentro un plato antiguo [en Portobello]… Había una tienda en la esquina llamada Alice’s. Creo que ya cerró, y eso me pone muy triste. Era una tienda de antigüedades muy peculiar y caprichosa, y ahí encontraba muchas cosas al azar para mi departamento”.

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Una de sus obsesiones, cuenta, es encontrar unos jeans que le queden exactamente como quiere.

“Cada vez que veo algún lugar que vende jeans vintage, entro y pienso: ‘Hoy es el día en que encontraré algo que me quede bien y haga que mi trasero se vea bien, sin que sea demasiado ajustado’. He buscado por todas partes. He buscado en Los Ángeles, Nueva York, París y Londres… No existen para mí, pero seguiré buscando hasta encontrarlos”.

Aunque ha asistido a desfiles desde niña y acompañó a Salma a eventos de alto perfil, reconoce que la primera fila de las pasarelas es intimidante. Aun así, disfruta la moda y recientemente estuvo en el desfile de McQueen durante la Semana de la Moda de Londres.

“Crecer con padres que son figuras públicas me dio una idea de lo que no quiero”.

Valentina Paloma, su vida entre la moda y la normalidad

Valentina también recuerda que, de niña, solía jugar con la ropa del clóset de su mamá, a quien describe como dueña de una colección enorme. Hoy, sin embargo, prefiere construir su propio estilo y combinar prendas de diseñador con sus tesoros personales.

En sus planes para una noche ideal, la música y la compañía son esenciales; para una fiesta, tiene una regla muy clara: evitar la luz principal. Y cuando no está estudiando o saliendo con amigos, suele ir a Ikea para comprar detalles para su departamento.

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Valentina Paloma Pinault

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