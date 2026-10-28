Selena Gomez y Demi Lovato recrean sus icónicos años como princesas Disney

La reaparición de Selena Gomez y Demi Lovato juntos

En un video publicado en el canal de YouTube de Selena Gomez, las dos retomaron el formato de su serie de 2008 El show de Demi y Selena. Respondieron preguntas, hablaron de enamoramientos de la infancia y hicieron lip-sync a Uno y el mismo, el dueto de la película. Gomez contó que en ese momento se sintieron como Avril Lavigne. Lovato añadió: “¡Sí! Y Kelly Clarkson. Siempre Kelly Clarkson".

“Una vez princesa, siempre princesa. Las mejores amigas no solo se cuidan la espalda. También se hacen sonrojar", posteó Selena.

En el comunicado, Demi Lovato detalló: “Selena y yo hemos compartido muchos recuerdos a lo largo de los años desde la infancia, así que poder conectar de esta manera, en una campaña que se siente tan nostálgica para las dos, es un momento de círculo completo. He amado su rubor líquido desde que lanzó la marca, así que fue muy divertido trabajar en esto. Estar juntas en el set se sintió como si estuviéramos de vuelta en nuestras antiguas habitaciones haciendo videos de YouTube y jugando con maquillaje".

Selena Gomez agregó: “Las experiencias que he compartido con Demi son verdaderamente únicas. Reunirnos para esta campaña fue un hermoso recordatorio de esa historia y una oportunidad para celebrar quiénes somos hoy. Una y la misma… siempre".

Las dos se conocieron en 2002, cuando tenían alrededor de siete años, mientras hacían fila para audicionar en B arney & Friends. Después trabajaron por separado en Disney Channel y volvieron a coincidir en Princess Protection Program. Durante años se mantuvieron distanciadas, pero en abril de 2026, Gomez fue al show de Lovato de la gira It’s Not That Deep en Orlando y se reencontraron en el backstage.