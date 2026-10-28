Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Espectáculos

Selena Gomez y Demi Lovato recrean sus icónicos años como princesas Disney

Las exestrellas Disney recrearon momentos de su infancia en la nueva campaña de Rare Beauty, la marca de belleza de la texana.
mié 28 octubre 2026 03:16 PM
Añadir Quién en Google

Selena Gomez y Demi Lovato reaparecieron juntas. Las exestrellas Disney recrearon momentos de su infancia en la nueva campaña de Rare Beauty, la marca de belleza de la texana.

Como parte de la campaña “Todavía nos hacemos sonrojar”, recrearon el póster de la película Princess Protection Program: Gomez con vestido azul y tiara, Lovato con vestido amarillo y corona, posando sobre maletas verdes como cuando interpretaron a Carter Mason y a la princesa Rosalinda.

Publicidad

La reaparición de Selena Gomez y Demi Lovato juntos

En un video publicado en el canal de YouTube de Selena Gomez, las dos retomaron el formato de su serie de 2008 El show de Demi y Selena. Respondieron preguntas, hablaron de enamoramientos de la infancia y hicieron lip-sync a Uno y el mismo, el dueto de la película. Gomez contó que en ese momento se sintieron como Avril Lavigne. Lovato añadió: “¡Sí! Y Kelly Clarkson. Siempre Kelly Clarkson".

“Una vez princesa, siempre princesa. Las mejores amigas no solo se cuidan la espalda. También se hacen sonrojar", posteó Selena.

En el comunicado, Demi Lovato detalló: “Selena y yo hemos compartido muchos recuerdos a lo largo de los años desde la infancia, así que poder conectar de esta manera, en una campaña que se siente tan nostálgica para las dos, es un momento de círculo completo. He amado su rubor líquido desde que lanzó la marca, así que fue muy divertido trabajar en esto. Estar juntas en el set se sintió como si estuviéramos de vuelta en nuestras antiguas habitaciones haciendo videos de YouTube y jugando con maquillaje".

Selena Gomez agregó: “Las experiencias que he compartido con Demi son verdaderamente únicas. Reunirnos para esta campaña fue un hermoso recordatorio de esa historia y una oportunidad para celebrar quiénes somos hoy. Una y la misma… siempre".

Las dos se conocieron en 2002, cuando tenían alrededor de siete años, mientras hacían fila para audicionar en B arney & Friends. Después trabajaron por separado en Disney Channel y volvieron a coincidir en Princess Protection Program. Durante años se mantuvieron distanciadas, pero en abril de 2026, Gomez fue al show de Lovato de la gira It’s Not That Deep en Orlando y se reencontraron en el backstage.

Publicidad

En entrevista con ELLE, Lovato contó: “Hemos sido amigas desde que teníamos 7 años cuando nos conocimos en Barney. Ha habido diferentes capítulos a lo largo de nuestras vidas, y naturalmente, las amigas están mucho en la vida de la otra en ciertos momentos, y a veces no estás en constante comunicación. Pero Selena es alguien a quien siempre he querido y admirado. Es realmente genial estar en un lugar hoy donde podemos colaborar en cosas, pero también simplemente pasar el rato y pasar tiempo juntas.”

En redes, seguidores reaccionaron con nostalgia. En comentarios citados por Entertainment Weekly, uno escribió: “Estoy literalmente llorando, esta es toda mi infancia.” Otro dijo: “Oh, mis dos princesas favoritas juntas".

Publicidad

Tags

Selena Gomez

Publicidad

Newsletter

Recibe las últimas noticias de moda, sociales, realeza, espectáculos y más.

PortadaQuienNov.jpg

Publicidad