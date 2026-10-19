Selena Gomez compartió una consecuencia del consumo de nicotina que, asegura, ha notado con el paso de los años: cambió su voz. La cantante y actriz reconoció que vapeaba con frecuencia y que abandonar este hábito ha sido un proceso complicado.
Selena Gomez revela por qué su voz ha cambiado los últimos años
Selena Gomez revela que el vapeo cambió su voz
En una publicación que compartió en sus historias de Instagram, Selena Gomez habló sobre las dificultades que ha enfrentado para dejar la nicotina y aprovechó para advertir a sus seguidores sobre el consumo de estos productos.
“No voy a poder cambiar mi voz”, dijo Gomez antes de explicar: “Vapeaba mucha nicotina”. La intérprete de Lose you to love me también se dirigió a quienes atraviesan una situación parecida o están considerando comenzar a vapear, con un mensaje directo sobre su experiencia: “Es muy difícil dejar la nicotina... solo quería decir que, si estás pasando por eso o incluso si estás intentando vapear, simplemente no vale la pena”, expresó.
La actriz insistió en que el vapeo tuvo un efecto en su voz y habló del tema de manejar tajante: “Es una tontería. Me cambió la voz”, reiteró. Después, entre risas, añadió: “Así que si no les gusta escuchar mi voz, es totalmente comprensible. No me importa. Simplemente no la escuchen”.
Aunque hizo bromas al respecto, Selena reconoció que dejar la nicotina no ha sido sencillo y que todavía espera mantenerse alejada de su consumo: “Solo espero poder seguir así”, reconoció.
La cantante también dedicó unas palabras a sus seguidores que enfrentan dificultades para abandonar un hábito o superar una situación complicada. “Si están pasando por algo, ustedes también pueden superarlo”, les dijo.
Selena Gomez ya había hablado de los cambios en su voz
Esta no es la primera vez que Selena Gomez habla de los cambios que ha tenido su voz a lo largo de los años. En diciembre pasado, durante una transmisión en vivo en Instagram, respondió a las preguntas de sus seguidores sobre su manera de hablar y el tono de su voz.
“Me han hecho esta pregunta varias veces. Lo de la voz”, comentó entonces. La artista también compartió una posible explicación relacionada con las sensaciones que experimenta en la garganta, aunque no reveló un diagnóstico médico sobre lo que le ocurre: “A veces pasan cosas”, dijo. “Me pongo rara. A veces siento como si se me hinchara la garganta por dentro. Eso es todo”.
Además, a lo largo de los años, Selena Gomez ha compartido con el público distintas experiencias relacionadas con su salud. La cantante fue diagnosticada con lupus y también ha hablado de su diagnóstico de trastorno bipolar, así como de la importancia de cuidar su bienestar físico y emocional.
En septiembre, durante una entrevista, la actriz habló sobre el paso del tiempo y la manera en que ha aprendido a mirar hacia el futuro.
"Envejecer ha sido muy divertido. No tengo miedo para nada. Me encanta envejecer”, afirmó luego de recibir el primer Premio al Impacto en la Belleza por su trabajo en favor de la salud mental a través de Rare Beauty, su marca de maquillaje. “Sí, las cosas van a cambiar y algunas se van a caer, pero estás viva… Creo que la edad es solo un número en muchos sentidos”, agregó.