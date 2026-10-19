Selena Gomez revela por qué su voz ha cambiado los últimos años

Selena Gomez revela que el vapeo cambió su voz

En una publicación que compartió en sus historias de Instagram, Selena Gomez habló sobre las dificultades que ha enfrentado para dejar la nicotina y aprovechó para advertir a sus seguidores sobre el consumo de estos productos.

“No voy a poder cambiar mi voz”, dijo Gomez antes de explicar: “Vapeaba mucha nicotina”. La intérprete de Lose you to love me también se dirigió a quienes atraviesan una situación parecida o están considerando comenzar a vapear, con un mensaje directo sobre su experiencia: “Es muy difícil dejar la nicotina... solo quería decir que, si estás pasando por eso o incluso si estás intentando vapear, simplemente no vale la pena”, expresó.



Selena Gomez (Instagram)

La actriz insistió en que el vapeo tuvo un efecto en su voz y habló del tema de manejar tajante: “Es una tontería. Me cambió la voz”, reiteró. Después, entre risas, añadió: “Así que si no les gusta escuchar mi voz, es totalmente comprensible. No me importa. Simplemente no la escuchen”.

Aunque hizo bromas al respecto, Selena reconoció que dejar la nicotina no ha sido sencillo y que todavía espera mantenerse alejada de su consumo: “Solo espero poder seguir así”, reconoció.

La cantante también dedicó unas palabras a sus seguidores que enfrentan dificultades para abandonar un hábito o superar una situación complicada. “Si están pasando por algo, ustedes también pueden superarlo”, les dijo.