Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Belleza

La dupla icónica está de regreso, pero esta vez en forma de blush: Delena de Rare Beauty

Selena Gomez y Demi Lovato están de regreso después de 18 años del estreno de "programa de protección para princesas" con un tono de blush digno de una princesa
mié 28 octubre 2026 12:20 PM
Añadir Quién en Google
selena-y-demi.jpg
Una vez princesas, siempre princesas (vía Instagram (@selenagomez))

Si creciste viendo a Selena Gomez y Demi Lovato, esto te va a desbloquear un recuerdo. Rare Beauty celebra la nostalgia de toda una generación con The Delena, un dúo de blushes que convierte la amistad en beauty moment.

Si quieres descubrir cuáles son los tonos detrás de esta colaboración tan inesperada, pero que definitivamente necesitábamos, sigue leyendo.

Publicidad

El reencuentro más girly del mundo beauty

Hay amistades que, aunque pasen los años, siempre nos van a transportar a una época muy específica de nuestras vidas ahora, Rare Beauty lleva esa nostalgia al mundo beauty con The Delena, una propuesta que recuerda la amistad a través de dos tonos de su icónico Soft Pinch Liquid Blush: Hope, el elegido por Selena, y Virtue, el favorito de Demi. La idea detrás de la colaboración queda resumida en las palabras de Selena: “Best friends don't just have each other's back, they make them blush too”.

the-delena-blushes (1).jpg
la dosis perfecta de pink (DELENA: Soft pinch blush bundle, $1403, Rare Beauty)


Más allá de la historia detrás de The Delena, los Soft Pinch Liquid Blush se han convertido en favoritos por su pigmentación y textura ligera, que permite construir el tono según el acabado que busques. En esta ocasión, los tonos rosados aportan ese toque fresco y natural que hace que un blush sea el protagonista de cualquier makeup look, desde uno effortless para todos los días hasta uno más producido.

Publicidad

Así puedes llevar The Delena a tu makeup

Una idea para llevar estos tonos, es un makeup look muy girly con mejillas rosadas como protagonistas, una piel fresca y luminosa, pestañas bien definidas y labios con un gloss en el mismo tono del rubor. La idea es dejar que el blush haga todo el trabajo y conseguir ese look romántico.

programa-de-protección-de-princesas.jpg
El icónico dúo de la película de Disney "programa de protección de princesas" esta más de vuelta que nunca (vía Instagram (@rarebeauty) )
Colores de otoño y cómo llevarlos al beauty.jpg
Belleza

Formas de llevar los cuatro colores de la paleta de otoño a tu rutina de belleza

Publicidad

Tags

Selena Gomez Demi Lovato Rare Beauty

Publicidad

Newsletter

Recibe las últimas noticias de moda, sociales, realeza, espectáculos y más.

PortadaQuienNov.jpg

Publicidad