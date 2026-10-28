La dupla icónica está de regreso, pero esta vez en forma de blush: Delena de Rare Beauty

Si creciste viendo a Selena Gomez y Demi Lovato, esto te va a desbloquear un recuerdo. Rare Beauty celebra la nostalgia de toda una generación con The Delena, un dúo de blushes que convierte la amistad en beauty moment.
Si quieres descubrir cuáles son los tonos detrás de esta colaboración tan inesperada, pero que definitivamente necesitábamos, sigue leyendo.
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El reencuentro más girly del mundo beauty
Hay amistades que, aunque pasen los años, siempre nos van a transportar a una época muy específica de nuestras vidas ahora, Rare Beauty lleva esa nostalgia al mundo beauty con The Delena, una propuesta que recuerda la amistad a través de dos tonos de su icónico Soft Pinch Liquid Blush: Hope, el elegido por Selena, y Virtue, el favorito de Demi. La idea detrás de la colaboración queda resumida en las palabras de Selena: “Best friends don't just have each other's back, they make them blush too”.
Más allá de la historia detrás de The Delena, los Soft Pinch Liquid Blush se han convertido en favoritos por su pigmentación y textura ligera, que permite construir el tono según el acabado que busques. En esta ocasión, los tonos rosados aportan ese toque fresco y natural que hace que un blush sea el protagonista de cualquier makeuplook, desde uno effortless para todos los días hasta uno más producido.
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Así puedes llevar The Delena a tu makeup
Una idea para llevar estos tonos, es un makeup look muy girly con mejillas rosadas como protagonistas, una piel fresca y luminosa, pestañas bien definidas y labios con un gloss en el mismo tono del rubor. La idea es dejar que el blush haga todo el trabajo y conseguir ese look romántico.