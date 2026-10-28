La dupla icónica está de regreso, pero esta vez en forma de blush: Delena de Rare Beauty

El reencuentro más girly del mundo beauty

Hay amistades que, aunque pasen los años, siempre nos van a transportar a una época muy específica de nuestras vidas ahora, Rare Beauty lleva esa nostalgia al mundo beauty con The Delena, una propuesta que recuerda la amistad a través de dos tonos de su icónico Soft Pinch Liquid Blush: Hope, el elegido por Selena, y Virtue, el favorito de Demi. La idea detrás de la colaboración queda resumida en las palabras de Selena: “Best friends don't just have each other's back, they make them blush too”.

la dosis perfecta de pink (DELENA: Soft pinch blush bundle, $1403, Rare Beauty)



Más allá de la historia detrás de The Delena, los Soft Pinch Liquid Blush se han convertido en favoritos por su pigmentación y textura ligera, que permite construir el tono según el acabado que busques. En esta ocasión, los tonos rosados aportan ese toque fresco y natural que hace que un blush sea el protagonista de cualquier makeup look, desde uno effortless para todos los días hasta uno más producido.