Russell Brand, ex esposo de Katy Perry, inicia juicio por violación

Quien alguna vez fue una figura de izquierda y un comediante que saltó a la fama como presentador de televisión y radio, se ha reinventado como un gurú conservador para millones de seguidores en las redes sociales.

Russell Brand, de 51 años, llegó a la Corte Penal de Southwark, en la capital británica, acompañado de su esposa, Laura, vestido con un traje gris y gafas de sol.

Se le acusan de siete cargos por delitos sexuales relacionados con seis mujeres, presuntamente cometidos entre 1999 y 2009.

No obstante, el presentador se ha declarado inocente de todos los cargos: tres de violación, tres de agresión sexual y uno de abuso sexual.

Brand se sentó en el banquillo de los acusados ​​en el tribunal del centro de Londres, donde las gradas de la prensa estaban repletas, observó un periodista de la AFP. Sin embargo, el exesposo de Katy Perry no habló durante la audiencia.