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Espectáculos

Russell Brand, ex esposo de Katy Perry, inicia juicio por violación

Russell Brand enfrenta siete cargos por presuntos delitos sexuales contra seis mujeres, incluidos tres de violación.
mar 13 octubre 2026 08:44 AM
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Russell Brand (AFP)

El comediante y actor británico Russell Brand llegó este lunes a un tribunal de Londres para el comienzo de un juicio por múltiples cargos de violación y agresión sexual.

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Russell Brand, ex esposo de Katy Perry, inicia juicio por violación

Quien alguna vez fue una figura de izquierda y un comediante que saltó a la fama como presentador de televisión y radio, se ha reinventado como un gurú conservador para millones de seguidores en las redes sociales.

Russell Brand, de 51 años, llegó a la Corte Penal de Southwark, en la capital británica, acompañado de su esposa, Laura, vestido con un traje gris y gafas de sol.

Se le acusan de siete cargos por delitos sexuales relacionados con seis mujeres, presuntamente cometidos entre 1999 y 2009.

No obstante, el presentador se ha declarado inocente de todos los cargos: tres de violación, tres de agresión sexual y uno de abuso sexual.

Brand se sentó en el banquillo de los acusados ​​en el tribunal del centro de Londres, donde las gradas de la prensa estaban repletas, observó un periodista de la AFP. Sin embargo, el exesposo de Katy Perry no habló durante la audiencia.

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La selección del jurado en el juicio de Russell Brand

La selección del jurado comenzó el lunes, cuando el juez Joel Bennathan descartó a algunos posibles candidatos que afirmaron haber visto un documental de 2023 o haber leído un artículo que formaban parte de una investigación conjunta sobre Brand, realizada por el canal de televisión británico Channel Four y el periódico The Times.

El magistrado les dijo a los jurados que esperaban que hubieran oído hablar de Brand por la televisión, pero les pidió que no realizaran búsquedas en línea.

Si bien se espera que el juicio dure alrededor de seis semanas, podría prolongarse hasta diciembre.

Russell Brand, nacido en 1975 en Essex, al este de Londres, cuenta con millones de seguidores en YouTube, X e Instagram, donde regularmente comparte ideas antisistema y teorías conspirativas.

El artista comenzó su carrera como comediante de monólogos cuando era adolescente y se dio a conocer por su provocador de humor, antes de convertirse en actor de cine y televisión.

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